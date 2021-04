Lärlingskoordinator med ansvar för att utveckla vuxlärling - Uddevalla kommun, Barn- och utbildning - Speciallärarjobb i Uddevalla

Prenumerera på nya jobb hos Uddevalla kommun, Barn- och utbildning

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning / Speciallärarjobb / Uddevalla2021-04-08Vi är allt fler som väljer att bo i Uddevalla. Kommunen växer stadigt och har idag drygt 55 000 invånare. Här har vi hav, skog och fjäll nära inpå och dessutom ett rikt näringsliv som präglas av småföretagande och god samverkan.I Uddevalla kommun strävar vi aktivt efter mångfald genom att värdesätta och rekrytera medarbetare med olika bakgrund. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. I mötet med andra människor är våra ledord öppenhet, respekt och professionalitet. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart samhälle - för alla invånare.Hjärtat i Bohuslän, liv, lust och läge ger livskvalitet!Lärlingskoordinator och utvecklareUddevalla kommun, Barn- och utbildningVi är allt fler som väljer att bo i Uddevalla.Kommunen växer stadigt och har idag drygt 55 000 invånare. Här har vi hav, skog och fjäll nära inpå och dessutom ett rikt näringsliv som präglas av småföretagande och god samverkan. I Uddevalla kommun strävar vi aktivt efter mångfald genom att värdesätta och rekrytera medarbetare med olika bakgrund. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. I mötet med andra människor är våra ledord öppenhet, respekt och professionalitet. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart samhälle - för alla invånare. Hjärtat i Bohuslän, liv, lust och läge ger livskvalitet!2021-04-08Den kommunala vuxenutbildningens uppdrag är att utbildningsinsatser ska leda till arbete eller vidare studier. Vuxenutbildningen ska alltid möta varje elev utifrån hans eller hennes behov och förutsättningar.Uddevalla vuxenutbildning avser att etablera och utveckla lärlingsutbildning för vuxna, i syfte att komplettera och utöka befintligt utbildningsutbud. Målet med lärlingsutbildning är att eleverna får arbete inom samma område som utbildningen.Lärlingskoordinatorn kommer vara navet i uppbyggnaden av lärlingsformen inom vuxenutbildningen. Under starten kommer lärlingskoordinatorn arbeta nära verksamhetschef tillsammans med rektorer och utvecklare. Lärlingskoordinators övergripande uppdrag är att utveckla vuxenutbildningens samarbete med branscher och arbetsplatser. Arbetsuppgifterna i korthet:- Uppföljning på arbetsplatser- Utveckla lärlingsutbildningen som modell inom vuxenutbildningen- Ansvara för processen med att skaffa och säkra APL-platser. Arbeta med lärlingsutbildningens formella krav säkerställs såsom att skriva utbildningskontrakt.- Ansvara för och samordna samverkan mellan Uddevalla vuxenutbildning och arbetslivet på lokal och regional nivå.- Ansvara för att tillsammans med yrkeslärarna genomföra arbetsmiljöarbete för lärlingar på APL, t.ex. i samråd med APL-platsen ansvara för att eleven har rätt arbetskläder och skyddsutrustning- Arbeta med marknadsföring.- Kontrollera och säkra kvaliteten och kvantiteten i besök och bedömningsmaterial.- Delta i samordning av antagningsförfarandet till utbildningen.- Delta i samordnandet av underlag för statsbidragsansökningar.- Samordna, genomföra och utveckla handledarutbildningar för arbetsgivare.- Ansvar för att driva frågor i branschråd och i lokala programråd som rör lärling.- Ansvar för introduktion och handledning av nya lärlingslärare.- Bidra till verksamhetens systematiska kvalitetsarbete.KravspecifikationKrav högskolestudier/akademisk examen (minst tre år) inom:- pedagogik- samhällsinriktning- humanistisk inriktningeller annan utbildning som arbetsgivaren anser vara lämpligKrav på dokumenterad erfarenhet av utvecklingsarbete.Krav på dokumenterad erfarenhet att skapa samarbete mellan skola och arbetsliv.Krav på att behärska svenska språket i tal och skrift i både formella och informella sammanhang.Krav på dokumenterad erfarenhet att kunna arbeta självständigt med ett tydligt fokus på tilldeladeuppdrag.Krav på B-körkortErfarenhet av arbetsledning för arbetslag är meriterande samt erfarenhet av att arbeta i nätverk. Erfarenhet av arbete med gymnasieskolans/vuxenutbildningens styrdokument är meriterande. Erfarenhet av olika branscher är meriterande.Vilka övriga krav bör ställas?Vi söker en person med förmågan att växla mellan en mängd arbetsuppgifter och kunna bedöma och prioritera efter behov. Du behöver ha god argumentationsförmåga och lyhördhet samt empatisk förmåga i samarbete med kollegor och med externa kontakter.KompetenserSjälvständigInitiativtagandeFlexibelUthålligGod samarbetsförmågaRelationsskapandeÖvertygandeKulturell medvetenhetStruktureradKvalitetsmedvetenProblemlösande analysförmågaHelhetssynFör tjänster där lärarlegitimation/examensbevis/studieintyg krävs ska detta lämnas in före anställning.Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstid100% TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-02Uddevalla kommun, Barn- och utbildning5679711