Lärling till takyrket - AB TakSpecialisten Norrköping - Takmontörsjobb i Norrköping

AB TakSpecialisten Norrköping / Takmontörsjobb / Norrköping2020-08-25Då vi expanderar nu så söker vi en hungrig kille/tjej till våran verksamhet i Norrköping.Arbetet är ganska varierande och är utomhus i friska luften .Arbetet innebär tunga dagar såväl som lätta dagar och innehåller blandade arbetenHuvudsyftet är takomläggningar i tegel samt plåtVi har eget plåtslageri och tillverkar vårat eget plåtmaterialDu som person ska ha god fysik samt kunna vara beredd på tunga lyft såväl som högt tempoB- kort är ett krav då du ibland behöver köra bil bland annatDu ska kunna förstå svenska och vara någon som har lätt att ta in mycket information och hyfsat snabblärd för att kunna hänga med i momentenUtbildning i yrket kommer ske löpande under projektens gångProjekten kan även ske runt om i ÖstergötlandKänner du att du passar in i beskrivningen så hör gärna av dig på mail i första hand och jag kontaktar dig via telefon!2020-08-25Sista dag att ansöka är 2020-12-31AB TakSpecialisten NorrköpingKoppargatan 1860202 Norrköping5333242