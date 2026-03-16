Lärling - Timmerman, Byggnadsvårdare
Annonsen gäller en utbildningsplats via Hantverksakademin i Stockholm. Utbildningen är obetald men CSN-berättigad. Under två år får du lära dig att timra från grunden.
Du som lärling ska vara intresserad av äldre byggnadstekniker men samtidigt vara öppen för vad den moderna byggbranschen kan bidra med. Det är önskvärt att du som lärling redan tidigare arbetat med hantverk och därmed vet att detta är rätt yrkesval för dig. Du behöver vara driven när det gäller att söka information, fråga och framför allt ska du klara av att fatta egna beslut och att ta egna initiativ. Att kunna arbeta självständigt är ett krav. Under utbildningen kommer du att få timra ett mindre timmerhus med traditionella metoder där hantverket är i centrum. Du kommer även att delta på företagets andra byggarbetsplatser i allt större utsträckning ju längre tiden går och där projekten kan variera mycket. Det kan handla om allt från att renovera helt antikvariskt till att bygga helt nytt. Målsättningen är att du ska bli en mångsidig hantverkare redo att livnära dig på ditt yrke.
Lärlingsplatsen är en del av en utbildning via Hantverksakademin i Stockholm. 4 av 5 dagar är man på lärlingsplatsen, den 5:e dagen är man i skolan i Stockholm. Utbildningen är två år lång. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: ansokan@ahlundbyggnadsvard.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärlingsplats". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åhlund Byggnadsvård AB
(org.nr 556818-6984) Arbetsplats
Åhlund Byggnadsvård AB Kontakt
Jon Åhlund jon@ahlundbyggnadsvard.se 0703322715 Jobbnummer
