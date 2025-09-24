Lärarvikarier till våra kommunala grundskolor
Vill du arbeta med barn och unga? Söker du ett jobb där du själv kan välja när du vill arbeta? Då ska du söka som lärarvikarie till våra kommunala grundskolor.
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som medarbetare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Om verksamheten:
Vi söker dig som vill arbeta som timvikarie i våra grundskolor i Vallentuna kommun. Du kommer då att anställas som timvikarie av HR-enheten. Du kan både bli erbjuden uppdrag med kort varsel, men även uppdrag med längre framförhållning för att täcka planerad frånvaro hos verksamheterna. Vi behöver vikarier som kan arbeta vardagar, dagtid. Under skolloven finns det väldigt sällan pass därav behöver vi vikarier främst under vår- och höstterminen när skolan är igång. Vi ser helst att du kan arbeta minst 1 dag/vecka, gärna mer. Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
Som lärarvikarie kommer du att leda undervisningen i klassrummet utifrån ordinarie lärares planering. Rollen ställer krav på att du har ett tryggt och tydligt ledarskap, en god förmåga att skapa struktur samt en närvaro som inger förtroende i klassrummet. Du behöver kunna ta ansvar för gruppen och möta eleverna med både tydlighet och lyhördhet. I klassrummet fungerar du även som ett pedagogiskt stöd där du hjälper eleverna att förstå och genomföra sina uppgifter. Du tar ansvar för klassen under den tid du är deras lärarvikarie. Möjlighet till längre vikariat kan finnas och innebär då att du är med och planerar undervisningen och har kontakt med vårdnadshavare. Kvalifikationer
• Minst 18 år.
• Goda kunskaper i svenska språket.
• Minst två års arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Meriterande med pågående eller genomförd barnskötarutbildning, elevassistent, fritidspedagog eller annan pedagogisk utbildning.
• Körkort är meriterande, eller att du på annat sätt kan ta dig snabbt och lätt till våra skolor.
• Meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med målgruppen barn/unga.
• Meriterande med kunskap om diabetes, NPF, TAKK - Tecken som stöd, diabetes, specialpedagogik eller maskinbehörighet (träslöjd). Dina personliga egenskaper
• Du arbetar mot resultat, visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete.
• Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information.
• Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar, lärande och kunskap på eget initiativ.
• Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärldsbevakar.
• Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande.
• Du är flexibel, orädd och vågar ta för dig.
Information:
Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv.
Tjänsten är intermittent (en behovsanställning där du får ersättning per arbetad timme). Vi tillämpar individuell lönesättning.
Alla som anställs för arbete med barn och ungdomar ska lämna ett registerutdrag ur polismyndighetens belastningsregister, e-tjänst för ansökan via digitalt utdrag eller blankett hittar du på polisens webbplats.
Inför all nyanställning utför Vallentuna kommun bakgrundskontroll.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan. Intervjuer sker löpande.
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med personligt brev och CV senast 8 oktober 2025.
För mer information kontakta:
Har du frågor om tjänsten, mejla buf.vikarie@vallentuna.se
Information och inspiration om att jobba som vikarie inom våra förskolor och skolor hittar du på www.vallentuna.se/vikarie-skola.
Mer information och fackliga representanter hittar du på www.vallentuna.se/ledigajobb. Ersättning
