Lärarvikarier till grundskolor i Göteborg

Vi söker nu engagerade vikarier till ett flexibelt extrajobb på grundskolor runt om i Göteborg.
Om uppdraget
Bemannia är ett auktoriserat bemanningsföretag med 35 års erfarenhet av bemanning och rekrytering. Vi har i nuläget avtal med bland annat Göteborgs stad, Kungälvs kommun, Lilla Edets kommun, Mölndals stad och Orust kommun för att stötta upp med engagerade vikarier till deras kommunala för- och grundskolor.
Dina arbetsuppgifter
Som lärarvikarie ersätter du skolans ordinarie personal vid frånvaro, oftast av akut karaktär samt kortare vakanser. Du behöver vara förberedd på att bokas på arbete med kort varsel, oftast samma morgon. Du ansvarar för- och leder undervisningen i enlighet med den planering som ordinarie lärare överlämnar.
Dina kvalifikationer
Avslutad gymnasieexamen eller motsvarande.
Tidigare arbetslivsfarenhet inom grundskola/gymnasium.
Du ska kunna arbeta minst två vardagar per vecka och vara bekväm med att bokas till pass samma morgon.
För att passa i rollen som lärarvikarie är du en tydlig ledare men också en god lagspelare och en bra förebild. Du har även ett brinnande engagemang för arbete med barn och unga.
Är du utbildad lärare, studerar du till att bli lärare eller har du erfarenhet av undervisning är detta meriterande.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult på Bemannia ser vi till att du blir matchad med rätt uppdrag. Som anställd hos oss genomgår du en introduktionsutbildning där du får verktyg för att leda och lära andra. Hos oss får du utvecklas på lärorika arbetsplatser och känna att din kompetens kommer till nytta.
Om ansökan Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Vi tar inte emot ansökningar via mejl, har du däremot frågor går det bra att vända sig till vikarie@bemannia.se
.
