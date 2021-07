Lärarvikarie till Sallerupskolan - Eslövs kommun - Grundskolelärarjobb i Eslöv

Eslövs kommun / Grundskolelärarjobb / Eslöv2021-07-06Med hjärta, framtidstro och våra värdeord - engagemang, nyskapande och allas lika värde - arbetar vi tillsammans för att skapa resultat och nå vår vision; Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025.Visste du att vi på Sallerupskolan arbetar varje dag för att alla barn och vuxna ska trivas och må bra?Sallerupskolan är en fantastisk arbetsplats för stora och små där alla får vara med och utvecklas genom glädje och gott samarbete. Vi arbetar med rörelse, kunskap och en ljus framtidstro för att våra elever ska bli goda självständiga, entreprenörer. Sallerupskolan är en F-6-skola med tillhörande fritidshem belägen i södra Eslöv.2021-07-06Vi söker en engagerad, strukturerad och lyhörd lärarvikarie för arbete i skolan. I dina arbetsuppgifter ingår att undervisa i olika årskurser, både helklass och elever i mindre grupp eller enskilt. Du kommer att ha bra stöd av lärarkolleger med planering. Anställningen är en timanställning. Arbetsuppgifterna är oftast planerade, men kan också vara vid behov med kortare framförhållning varför det är en fördel om du kan vara tillgänglig med kort varsel.För det här uppdraget söker vi dig som har minst en avslutad och godkänd gymnasieutbildning. Helst ser vi att du är legitimerad lärare, men uppdraget skulle även kunna passa väl för dig som studerar till lärare, förskollärare, fritidspedagog eller som har någon tidigare erfarenhet av undervisning.För att lyckas i rollen behöver du ha arbetslivserfarenhet sedan tidigare, gärna i pedagogisk verksamhet, samt ett genuint intresse av att arbeta med barn och ungdomar. Du har en positiv attityd, är en god förebild och en tydlig ledare. Som person är du lugn och stabil. Du har lätt att förhålla dig till nya situationer och förmåga att skapa trygghet för barnen. Kommunikation är en av våra viktigaste arbetsredskap, därför behöver du behärska svenska i både tal och skrift.ÖVRIGTI Eslövs kommuns arbetsgivarerbjudande har vi sammanställt tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/ Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693.Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att vi inte behandlar din jobbansökan konfidentiellt. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.Inför rekryteringsarbetet har Eslövs kommun tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidTimavlönad. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2021-08-17 eller enligt överenskommelse.TimlönSista dag att ansöka är 2021-08-01Eslövs kommun5849070