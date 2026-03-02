Lärarvikarie till Nordic International Karlstad
2026-03-02
Observera: Detta är en intresseanmälan för att ingå i vår vikariepool. Vi rekryterar löpande till poolen för att snabbt kunna täcka upp vid behov av korttidsvikarier. Det innebär att du inte nödvändigtvis kommer att bli kontaktad direkt efter att du skickat in din ansökan, utan vi återkommer till dig endast om och när ett behov uppstår som matchar din profil.
Ditt uppdrag
Som lärarvikarie på vår grundskola kommer du att bidra med ditt engagemang och intresse för att säkerställa att varje elev når sin maximala potential. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med ett team av hängivna pedagoger för att skapa en inspirerande och inkluderande utbildningsmiljö.
Du ansvarar för att genomföra (och ibland också att planera) undervisning i olika ämnen beroende på behov. Du kommer att behöva vara flexibel och snabbt kunna anpassa dig för att möta elevernas varierande behov och förmågor.
Du kommer att ingå i vår vikariepool och kan kontaktas för framtida uppdrag.
För att ansöka vill vi att du har
Erfarenhet från arbete som lärare.
Intresse för att arbeta i en dynamisk och mångkulturell skola.
Grundläggande kunskaper och färdigheter inom IT samt vana att arbeta i olika IT-system.
För att lyckas i rollen vet vi att du är
Utbildad lärare, alternativt lärarstudent under utbildning.
En ledare som intuitivt kan skapa ordning och struktur i klassrummet.
Bra på att samarbeta och bygga goda relationer med elever och kollegor.
Lojal med ett stort hjärta för utbildning och pedagogik.
Villkor Anställningsform: Timanställning.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Tjänstgöringsgrad: Vid behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivare Watma Education AB
(org.nr 559197-0396)
Orrholmsgatan 4 (visa karta
)
652 15 KARLSTAD
Nordic International School
9771793