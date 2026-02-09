Lärarvikarie till Eklidens skola, Nacka kommun
2026-02-09
Har du ett genuint intresse och engagemang av att arbeta med elever i årskurs 7-9? Är du en stabil, trygg och flexibel person som med kort varsel kan hoppa in som vikarie? Sök då rollen som lärarvikarie till Eklidens skola idag!
Ditt uppdrag
I rollen som lärarvikarie innebär att du med kort varsel vid behov ska kunna arbeta på skolan. Du stöttar där det behövs utifrån dagens och periodens behov. Det innebär att du kan komma att arbeta med elever i olika åldrar.
Under skoldagen är du en närvarande och aktiv lärarvikarie i klassrummet. Du följer instruktioner och undervisar elever i årskurs 7-9 utifrån en given planering. Det är andra som utformar arbetssätt samt planerar och skapar undervisningsmaterial. Du ansvarar för elevernas trygghet och aktiviteter på rasten samt genomför roliga och pedagogiska aktiviteter utomhus och inomhus tillsammans med eleverna. Du är en trygg och närvarande vuxen som tar hand om eleverna.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
• gymnasial utbildning
• mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du även har:
• pågående eller avslutad lärarutbildning
• erfarenhet av arbete inom skola som lärarvikarie, resurs, fritidsledare, läxhjälpare eller annan pedagogisk erfarenhet
• erfarenhet av att arbeta med elever i åk 7-9
Är det här du?
Vi söker dig som är tillgänglig, ansvarstagande och engagerad. Du är en person som snabbt kan sätta dig in i nya sammanhang och som tar ansvar för att skapa trygghet och struktur i din omgivning. Som lärarvikarier är du flexibel och lösningsorienterad, med en kreativ förmåga kan du tänka om och tänka nytt när förutsättningarna ändras. Du har en god förståelse för att elever har olika förutsättningar och tar till sig kunskap på olika sätt, och du anpassar ditt arbetssätt för att möta elevernas behov och skapa en inkluderande och stödjande miljö. Vi tror att du är en person som gärna samarbetar, kommunicerar väl och bidrar till ett positivt klimat på skolan. Du är trygg, stabil och lugn och bemöter elever med respekt och tydlighet. För dig är det naturligt att vara en närvarande och stödjande vuxen i elevernas vardag, oavsett om du är i klassrummet, i korridoren eller ute på rasten. Vi lägger stor vikt vi personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Som timvikarie hos oss erbjuder vi dig ett flexibelt jobb där du har möjlighet att arbeta mycket om du vill. Vid god arbetsprestation finns det goda möjligheter till erbjudande om längre vikariat. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad varje dag och arbeta tillsammans med kompetenta kollegor i en miljö som inspirerar till utveckling och lärande. Arbete som timvikarie på i skola ger dig kunskap och erfarenhet, vilket ger en bra grund för dig som har tankar på fortsatta studier inom området. Läs mer om oss här.
Intresserad?
Tjänsten är en timavlönad tidsbegränsad anställning på deltid med tillträde snarast.
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer ansökan utifrån CV och dina svar på frågor som du får besvara i samband med ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan senast 2026-02-23!
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärsida här Ersättning
Timlön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167) Arbetsplats
Nacka Kommun Kontakt
Ordförande Kommunal, Pyret
Pyret Due Hedlund pyret.due.hedlund@nacka.se Jobbnummer
9730294