Lärarvikarie på heltid sökes till Burlövs kommun!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Förskollärarjobb / Burlöv Visa alla förskollärarjobb i Burlöv
2025-12-15
, Lomma
, Malmö
, Staffanstorp
, Lund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Burlöv
, Lomma
, Malmö
, Staffanstorp
, Lund
eller i hela Sverige
Vill du vara med och inspirera och stötta elever i deras utveckling? Brinner du för lärande och för att skapa en trygg och lärorik miljö för alla barn? Då har vi tjänsten för dig!
Som Lärarvikarie på heltid hos oss kommer du att vara en del av en vikariepool för att jobba på förskolor, grundskolor och fritidshem i Burlövs kommun. Du kommer att möta barn i åldrarna 1-16 år och arbeta tillsammans med engagerande förskollärare, lärare och specialpedagoger. Din uppgift blir att skapa en trygg och lärorik miljö där varje barn får möjlighet att växa och utvecklas. Det är ett varierat jobb där du får träffa barn i alla åldrar och jobba sida vid sida med de engagerade anställda på skolorna i Burlövs kommun.
Tjänsten är en visstidsanställning som förnyas terminsvis där du är en del av en vikariepool på StudentConsulting, och således jobbar du i denna tjänsten på olika skolor och med olika årskurser från dag till dag. Det är en heltidstjänst, förlagd kontorstider måndag till fredag. Du är anställd av oss på StudentConsulting men jobbar på plats på skolorna i Burlövs kommun.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• Brinner för barn och ungdomars lärande
• Har tidigare erfarenhet av jobb med barn och ungdomar
• Kan arbeta heltid och vara tillgänglig måndag till fredag
• Är flexibel och kan hoppa in och jobba med kort varsel
• Trivs med att snabbt anpassa dig till nya arbetsmiljöer och nya arbetsuppgifter
För att passa i rollen som Lärarvikarie bör du vara lugn och stabil. Det är viktigt att du är duktig på att bygga relationer med barn och vuxna, och att du kan ge ett förtroendegivande intryck. Som person bör du ha god samarbetsförmåga samt en rak och tydlig kommunikation.
För att bli aktuell för tjänsten krävs även ett utdrag från Polisens belastningsregister.
Låter detta som en tjänst för dig? Skicka in din ansökan idag! Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Kärleksgatan 6 (visa karta
)
232 34 ARLÖV Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Lovisa Lindberg info@studentconsulting.com Jobbnummer
9645823