Lärarvikarie och Fritidspedagog
2025-10-08
Hallstahammar
Surahammar
Eskilstuna
Enköping
Centuriaskolan och MISV är två samverkande verksamheter som tillsammans skapar en trygg, inkluderande och inspirerande miljö för eleverna. Vi arbetar med fokus på varje barns utveckling, trivsel och delaktighet - både under skoltid och på fritids. Vår personalgrupp är engagerad och stöttande, och vi värdesätter god kommunikation, flexibilitet och ett positivt arbetsklimat.
Vi söker nu en engagerad och flexibel person som vill arbeta som lärarassistent/lärarvikarie och fritidspedagog. Tjänsten innebär att du vid behov vikarierar i klass samt fungerar som extra lärarresurs under skoldagen. Du kommer vara en extra resurs för svensk undervisning på MISV. Du hjälper till vid förflyttningar till och från idrottslektioner, stöttar under luncher och raster, samt bidrar till en trygg och stimulerande miljö för eleverna.
Efter skoldagens slut deltar du i vår fritidsverksamhet, där du tillsammans med kollegor planerar och leder aktiviteter för de yngre barnen. Arbetet innebär nära samarbete med lärare och fritidspersonal för att skapa kontinuitet och trygghet för eleverna.
MISV är IB skola och undervisning sker på engelska, Centuriaskolan följer svensk läroplan.
Du ska kunna kommunicera flytande på svenska och engelska. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
E-post: maija.moller@centuriaskolan.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 021 Skol AB
(org.nr 556837-3228)
Hydrovägen 3
)
724 80 VÄSTERÅS
Centuriaskolan
Maija Möller maija.moller@centuriaskolan.se 0704217584
9545868