Lärarvikarie
Statens institutionsstyrelse / Grundskollärarjobb / Vänersborg Visa alla grundskollärarjobb i Vänersborg
2026-03-25
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens institutionsstyrelse i Vänersborg
, Uddevalla
, Lidköping
, Kungälv
, Falköping
eller i hela Sverige
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Brättegården ligger strax utanför Vänersborg. Vi tar emot icke skolpliktiga flickor med psykosocial problematik, psykisk ohälsa samt kriminalitet och missbruk.
SiS Brättegårdens ungdomshem ligger naturskönt vid Vänerns strand, strax utanför Vänersborg. På Brättegården tar vi emot elever med NPF, missbruksproblematik och psykisk ohälsa. Främsta målgruppen är flickor 16-20 år, men vi undervisar även i förekommande fall yngre flickor samt anpassad grund- och gymnasieskola.
Brätte skola erbjuder en välstrukturerad vardag med små elevgrupper och hög grad av individualisering. Kunskapsutveckling och framtidsmål är i fokus samtidigt som de mjukare målen i styrdokumenten ständigt är närvarande i arbetet med eleverna. Skolan har ett holistiskt synsätt där eleven står i centrum, utöver kunskapsutveckling samverkar vi med såväl behandlingsteam som hälso- och sjukvårdsprofessioner i att utveckla elevernas färdigheter och förmågor.
Nu söker vi en vikarie för en föräldraledig medarbetare. Arbetsuppgifterna är företrädesvis i idrott, svenska och SO men har du andra kombinationer är du välkommen att söka.
Du kommer att ingå i ett arbetslag med fjorton lärare, specialpedagoger samt Studie- och yrkesvägledare. Du undervisar utifrån behörighet, planerar, genomför och följer upp undervisningen individuellt och tillsammans med arbetslaget. Publiceringsdatum2026-03-25Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare med behörighet i idrott, svenska och SO eller någon annan kombination. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet t.ex. erfarenhet av motsvarande arbete. Förmåga att skapa och upprätthålla bärande relationer ser vi som meriterande. Du är även väl förtrogen med aktuella styrdokument.
Viktiga egenskaper är att du är trygg i lärarrollen och är beredd att ta ansvar för elevens utveckling mot målen i ett helhetsperspektiv och med det flexibel och har förmåga att se elevers olika behov och tar hänsyn till individuella förutsättningar. Vår övertygelse är att barn och ungdomar vill om de kan.
Intervuer sker löpande.
Du ska även ha körkort B.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en visstidsanställning på heltid till och med 2027-07-03.
Tillträde 2026-08-03
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 2026-04-1
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen.
Fast månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/
För detta jobb krävs körkort.
Statens institutionsstyrelse Kontakt
OFR
Stefan Eriksson stefan.eriksson@stat-inst.se 072-5536131 Jobbnummer
9819225