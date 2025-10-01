Lärarvikarie
Raoul Wallenbergskolan i Lidköping startade hösen 2022 och har idag ca 300 elever. Skolan drivs under devisen "göra positiv skillnad" och vår ambition är att det ska vara den attraktivaste grundskolan i Lidköping. I skolan bedrivs en evidensbaserad verksamhet som både elever och vårdnadshavare är mycket nöjda med. Vi har en tydlig värdegrund utifrån RWS ledord där ordning och reda står i fokus. Vi lägger stor vikt vid att skapa ett gemensamt förhållningssätt kring undervisningen och övrig verksamhet. Intresset för vårt skolkoncept är mycket stort och därför är ambitionen att vi under de närmaste åren ska bygga och etablera flera nya skolor i Skaraborg.
Vi är ett positivt kollegium som tycker om att utvecklas tillsammans. Vi arbetar aktivt med ett gott ledarskap och att bygga förtroendefulla relationer, vilket är grunden för trivsel och ett gott lärande. Vi har nya, ljusa lokaler vilket också bidrar till en positiv lärmiljö.
Vi söker nu vikarie som kan arbeta inom vår verksamhet på daglig basis och möta och hantera olika behov under skoldagen.
Detta är ett perfekt extrajobb för dig som ex. studerar på deltid eller vill prova på att arbeta inom skola. Du kommer att få en bra introduktion och stöd av ordinarie personal.
Vem är du?
Vi söker dig som är intresserad av ett extrajobb inom skola. Det finns också möjlighet att framöver anställas för längre uppdrag. Vi söker dig som är flexibel, drivande och engagerad. Du liksom vi brinner för att göra positiv skillnad för olika typer av elever - både de som är i behov av särskilt stöd och de som behöver stora utmaningar. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har en god samarbetsförmåga samt ett positivt och professionellt förhållningssätt mot både elever, föräldrar och kollegor.
Du använder med enkelhet datorer som ett verktyg för att underlätta arbetet. Du är ansvarstagande och bra på att skapa rutin och struktur.
Tjänsten som vikarierande lärare är en behovsanställning men sträcker sig höstterminen ut med en tjänstgöringsgrad på 80%.
Låter det som spännande uppdrag, som passar dig? Läs mer om oss på: www.raoulwallenbergskolan.se
För att arbeta inom skola krävs ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister. Du beställer blanketten på följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Du söker tjänsten genom att fylla i ansökningsformuläret och bifoga ditt CV. Skicka gärna din ansökan så snart du kan då urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista ansökningsdag är den 30 oktober 2025.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss.
