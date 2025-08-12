Lärarstudenter som söker jobb till höstterminen
2025-08-12
Clockwork Skolbemanning & Rekrytering är företaget med mångårig erfarenhet av skolverksamhet. Vi bistår huvudmän och skolledare över hela landet med bemanning och rekrytering av all skolpersonal - från förskola till högskola. Vi arbetar mot samtliga skolformer och kan genom goda samarbeten och relationer skapa utrymme för det som vi tycker är viktigt - att du som skolledare och pedagog får vara elevernas främsta resurs för inlärning.
Vi har själva varit verksamma inom skolan i olika roller och har således en djup förståelse och insikt i uppdraget- så när ni samarbetar med oss, får ni all vår kompetens på köpet!
För dig som söker nya utmaningar, har vi stora nätverk. För dig som söker personal eller annat stöd, erbjuder vi skräddarsydda lösningar.
Alla våra konsulter erbjuds "lön varje fredag", gemensamma aktiviteter samt stöd av legitimerade lärare. Vi är självklart auktoriserade och ISO-certifierade.
Vill du bli en av oss?
Registrera en jobbevakning via www.pedagogjobb.nu
eller besök vår hemsida för mer information om hur vi arbetar och vad vi erbjuder www.clockworkpersonal.seArbetsuppgifter
I ditt uppdrag som lärarvikarie hos oss på Clockwork kommer du att skapa meningsfulla och begripliga sammanhang för barn och ungdomar inom skolvärlden. Längden på uppdragen kan skilja sig åt, så även skolform. Vi arbetar mot både kommunala och fristående huvudmän och du har därför möjlighet att utvidga ditt nätverk och få erfarenhet från flera olika verksamheter. Hos oss får du värdefull erfarenhet för ditt framtida yrke parallellt med att du studerar. Flera av våra uppdrag sträcker sig över en längre tidsperiod som därefter kan leda till en anställning direkt på skolan.Profil
Du läser till grundskollärare eller ämneslärare och ser fördelarna med att vara ute och arbeta inom den skolans värld parallellt med dina lärarstudier. Du har lätt för att sätta dig in i nya saker och lära känna nya miljöer. Du anpassar din undervisning utefter barn, ungdomar och elever med olika förutsättningar och bakgrunder.
Som anställd hos oss får du en nära och personlig kontakt med din konsultchef. Alla konsultchefer på Clockwork Skolbemanning & Rekrytering har en bakgrund som lärare eller förskollärare vilket innebär att du kan få stöd och handledning vid pedagogiska och didaktiska frågor.
Är det dig vi söker?
Skicka in din ansökan till oss redan idag! Vi arbetar löpande med rekryteringsprocessen och tillsättning kan ske innan annonstiden löpt ut.
Sök tjänsten via: www.clockworkpersonal.se/lediga-jobb
I denna tillsättning samarbetar skolan med Clockwork Skolbemanning & Rekrytering som sköter hela processen. Vid frågor är du varmt välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare.
