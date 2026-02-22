Lärarstudenter sökes till lovskola sommaren 2026
2026-02-22
Nu söker vi lärarstudenter till lovskola sommaren 2026 inom Grundskoleförvaltningen
Vi söker engagerade lärarstudenter till lovskola sommaren 2026.
Lovskolan riktar sig till elever i årskurs F-3 och syftar till att stärka elevernas läs- och skrivutveckling samt repetera grundläggande matematik. Genom undervisningen bidrar du till att minska skillnader i skolresultat och stärka elevernas kunskapsutveckling.
Du ansvarar för planering och genomförande av undervisning i samverkan med skolans personal.
Period och omfattning
Placering: Nordost - Hammarkulleskolan eller Hisingen - Ryaskolan (önskemål lämnas, placering sker i mån av plats)
Du ska vara tillgänglig vecka 25-29
Planering sker vecka 25 (måndag-onsdag)
Undervisning bedrivs vecka 26-29
Du behöver vara tillgänglig under samtliga veckor.
Anställning sker via Enheten för bemanning, Grundskoleförvaltningen.
Vi söker dig som:
Har pågående lärarutbildning med inriktning mot årskurs F-3
Gärna studerar sista terminen
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har ett genuint intresse för undervisning och elevers lärande
Som person är du:
Ansvarsfull och professionell
En tydlig och trygg ledare i klassrummet
Engagerad i elevernas lärande och välmående
Relationsskapande och trygg i ett lågaffektivt bemötandeÖvrig information
Efter avslutat uppdrag finns möjlighet till fortsatt arbete som timvikarie inom Grundskoleförvaltningen. Som anställd via Enheten för bemanning erbjuds bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd. Utdrag ur belastningsregistret krävs enligt skollagen.
I denna rekrytering tar vi inte hänsyn till personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan!Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
