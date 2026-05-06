Lärarstudent? Arbeta som studentmedarbetare på Engelbrektskolan F-6
Nu har du som lärarstudent chansen att kombinera dina studier till lärare med ett flexibelt extrajobb som ger dig värdefull erfarenhet under din utbildning - samtidigt som du gör skillnad för våra elever. Som studentmedarbetare hos oss skaffar du dig arbetslivserfarenhet som gör att du är väl rustad för ditt framtida yrke som lärare, vilket ger dig en naturlig övergång från studier till arbetsliv.
Om verksamheten
Som studentmedarbetare kommer du att bli anställd på Engelbrektskolan F-6. Du har en tidsbegränsad anställning som följer terminen där du arbetar i genomsnitt upp till 15 timmar per vecka. Arbetstiden kan variera över terminen och anpassas efter dina studier, till exempel med färre timmar under tentaperioder. Arbetstiderna planeras i dialog med skolans rektor.
Hos oss i Borås Stad står barnen och ungdomarna självklart i fokus och vi har stor tilltro till deras förmågor och kompetens. Tillsammans med övriga kollegor på skolan medverkar du till att en positiv, meningsfull och utvecklande miljö skapas för varje elev och för hela elevgruppen.Publiceringsdatum2026-05-06Dina arbetsuppgifter
Som studentmedarbetare får du möjlighet att omsätta den teori du lär dig under utbildningen i praktiskt arbete. Syftet är att du parallellt med studierna ska få kvalificerade arbetsuppgifter som ligger nära din lärarutbildning. Du får en egen mentor som introducerar dig i verksamheten, stöttar dig i det dagliga arbetet och hjälper dig att växa i din blivande lärarroll.
I ditt uppdrag ingår att vara en del av det dagliga arbetet på skolan. I klassrummet och i andra sammanhang under dagen kommer du bidra på olika sätt utifrån din utbildning och erfarenhet. Det kan till exempel innebära att du stöttar elever i deras lärande, medverkar i planerade aktiviteter eller är en del i det pedagogiska och sociala arbetet i elevgruppen. Du får successivt möjlighet att ta mer ansvar och prova olika delar av läraryrket, samtidigt som du alltid arbetar nära ordinarie personal och med stöd från din mentor.Kvalifikationer
Vi söker dig som studerar till lärare på universitet eller högskola, minst termin två, eller eftergymnasial utbildning till lärare. Du behöver inte ha lång erfarenhet - det viktiga är att du är nyfiken, engagerad och vill utvecklas tillsammans med oss.
Som studentmedarbetare förväntar vi oss att:
Du har en god pedagogisk förmåga och ett positivt förhållningssätt.
Du är en trygg vuxen och en god förebild.
Du är en god ledare och ser till varje elevs bästa.
Du är ansvarsfull, strukturerad och initiativtagande.
Du har en god samarbetsförmåga och är duktig på att bygga tillitsfulla relationer till elever, personal och vårdnadshavare.
För att ansökan ska vara komplett behöver du bifoga följande dokument:
Registreringsintyg för planerade kurser (Ladok).
Resultatintyg över avklarade högskolepoäng (Ladok).Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via knappen Sök jobbet nedan.
Om du har skyddade personuppgifter, ska du inte skicka in din ansökan här. Kontakta istället rekryterande chef. Kontaktuppgifter finns i annonsen. Ange inte heller referenser med skyddad identitet.
Observera att ansökningar blir allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "24:2026:155".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
501 80 BORÅS
Borås Stad Kontakt
Ansvarig handläggare
Mathilda Mesch mathilda.mesch@boras.se 033-353609
