Lärare Yrkeshögskoleutbildning Tandsköterska
2026-01-27
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
Nu söker Folkuniversitetet i Dalarna en lärare till vår yrkeshögskoleutbildning Tandsköterska på plats i Falun.
Välkommen med din ansökan!
På Folkuniversitetet möts du av kollegor som har ett genuint intresse för människor och en vilja att bidra till alla människors livslånga rätt att söka efter kunskap. Vi har en humanistisk grundsyn och vi tycker det är viktigt att ha roligt och trivas på jobbet. Vi strävar efter att alla våra kollegor vill bidra till organisationen målsättningar.
Folkuniversitetet region mitt bedriver verksamhet i Uppsala, Gävleborgs, Dalarna, Västmanlands och Örebro län. Vi är cirka 150 anställda lärare och tjänstemän.
Folkuniversitetet är en av Sveriges ledande aktörer inom yrkeshögskoleutbildningar och genomför i Sverige ett 40-tal utbildningar inom teknik, vård- och omsorg, samhällsbyggnad, IT, ekonomi och administration.
Utbildningen innehåller följande kurser: Anatomi, anestesi och farmakologi
Etik, bemötande och kommunikation
Examensarbete
Material, miljö och hantering av farligt avfall
Odontologi 1 - kariologi, endodonti, parodontologi, oral radiologi
Odontologi 2 - pedodonti, ortodonti, käkkirurgi, protetik, bettfysiologi
Oral hälsa 1 och 2 -
Tandvårdens verksamhet och organisation
Vårdhygien och smittskydd
Arbetsuppgifter: Undervisning, förberedelsearbete, bedömning, betygssättning och efterarbete i ett antal kurser
Löpande utveckling av kursinnehållet inom ramen samt ständiga förbättringar
Löpande kontakt med de studerande
Framtagning av kursmaterial och rekommendation av relevant kurslitteratur
Framtagning och rättning samt betygssättning av tentamen eller annan form av kunskapskontroll
Kvalifikationer: Gedigen ämneskunskap i merparten av ovan nämnda ämnen
Pedagogisk erfarenhet
Relevant arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av och ett aktivt intresse för vuxenpedagogik
Mycket bra IT-kunskaper
För anställning till tjänsten krävs examen som tandsköterska eller annan inom tandvård. Önskvärda personliga egenskaper är vilja och förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp, en god social förmåga, god initiativförmåga, positiv inställning till förändring och utveckling samt ett etiskt förhållningssätt. Arbetet kräver goda kunskaper i svenska.
Du kommer att arbeta tätt ihop med utbildningsledaren och tillsammans säkerställer ni att utbildningsplanen och kursplaner efterföljs enligt det nationella ramverket för kvalifikationer (SeQF).
Meriterande:
• 30-60hp inom pedagogik
• Goda kunskaper i engelska
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Placering/ort: Falun
Omfattning: 50-100 %
Lönetyp: Månadslön
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med provanställning
Tillträde: From februari 2026 eller enligt ök
Kontakt: Nina Linder, platschef - nina.linder@folkuniversitetet.se
samt telefonnummer 023-661 54 65
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut
Välkommen att söka en spännande tjänst! Vi tar emot CV och personligt brev endast via vårt rekryteringssystem.
, http://folkuniversitetet.se/ Arbetsplats
Folkuniversitetet Kontakt
Utbildningsledare YH
Tina Prestberg tina.prestberg@folkuniversitetet.se 023-6615454 Jobbnummer
9706115