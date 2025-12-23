Lärare Vikarieförmedlingen
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola / Grundskollärarjobb / Uppsala Visa alla grundskollärarjobb i Uppsala
2025-12-23
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola i Uppsala
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
Brinner du för pedagogiskt arbete med barn och ungdomar och vill ha ett flexibelt arbete?
Uppsala kommuns Vikarieförmedling erbjuder en flexibel och utvecklande anställning för dig som vill arbeta som lärarvikarie. Hos oss får du som vikarie erfarenhet och möjlighet att utveckla dina pedagogiska kunskaper.Läs mer på: http://www.uppsala.se/vikarieNär
du ansöker vill vi att du skickar in ett komplett CV och ett personligt brev.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som vikarie kommer du vara en del av det dagliga arbetet och arbeta aktivt för att skapa en stimulerande och utvecklande verksamhet där eleverna står i centrum. Du är en positiv förebild för eleverna i alla lägen. Du är aktiv och lyhörd, tar ansvar och är en tydlig ledare. Tillsammans med ordinarie personal bidrar du till att eleverna får de bästa förutsättningarna att lyckas i skolan.
Som lärarvikarie kan du arbeta som klasslärare i förskoleklass, på låg- och mellanstadiet samt som ämneslärare på högstadiet. Just nu är det stor efterfrågan på Lärare i låg- och mellanstadiet. Oavsett uppdrag så innebär ett arbete i skolans värld att göra skillnad.
Vikarieförmedlingen bemannar arbetspass digitalt vilket innebär att du behöver ha tillgång till dator och mobil. Som vikarie anger du själv vilka dagar och tider du har möjlighet att arbeta. Vi bemannar uppdrag som är 1-14 dagar och vi vill att du i genomsnitt jobbar minst 1 dag i veckan.Publiceringsdatum2025-12-23Kvalifikationer
Till grundskolans Vikarieförmedling söker vi främst dig som är utbildad lärare eller är lärarstuderande. Vi värdesätter erfarenhet från undervisning och arbete med barn och unga. Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift är en förutsättning för arbetet.Som person har du en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du leder, motiverar, samordnar och blir en referenspunkt för andra samt skapar engagemang och delaktighet. Det är viktigt att du tar initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat. Du är en flexibel person som har förmågan att se möjligheter i förändringar.
Upplysningar
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-726 00 70 eller vikarieformedling@uppsala.se
Facklig företrädare:Lärarförbundet 018-727 24 50Lärarnas Riksförbund 076-798 30 96I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2025-06014". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola Kontakt
Vikarieförmedlingen vikarieformedling@uppsala.se 018-726 00 70 Jobbnummer
9661796