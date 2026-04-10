Lärare vikariat MA högstadiet VT-2026
2026-04-10
Matematiklärare vikariat Josefinaskolan VT-2026
Josefinaskolan är naturskönt placerad mellan Märsta och Sigtuna. Waldorfskolan drivs i stiftelseform och är icke vinstutdelande och rymmer ca 200 elever i klasserna F-9 med ca 30 engagerade medarbetare, som tillsammans bidrar till en lärorik och trygg skola.
Vi utgår ifrån Lgr 22 i kombination med Waldorfpedagogikens kompletterande planeringsverktyg En väg till frihet.Publiceringsdatum2026-04-10Dina arbetsuppgifter
Vi söker en lärare vikarie för ämnet matematik för undervisning på högstadiet och mellanstadiet, ca 70%, med start omgående fram till juni med möjlighet till förlängning.
I ditt uppdrag som ämneslärare förväntas du bidra till en skola där alla elever har möjlighet att nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.
Du kommer att ingå i ett arbetslag med övriga lärare som undervisar på högstadiet. Du förväntas att bidra till en god arbetsmiljö och samverkar med alla undervisande lärare, EHT och skolledning till elevernas bästa.
Kvalifikationer och erfarenhet
Vi söker dig som är legitimerad lärare i matematik. Har du erfarenhet av pedagogiskt arbete och annan pedagogisk utbildning kan även det vara av intresse. Vi ser gärna att du har en vana att arbeta med digitala verktyg och du ser dokumentation av elevernas kunskapsutveckling som en självklar del i ditt arbete.Dina personliga egenskaper
Du är bekväm med ansvar och självständigt arbete. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och samverka med elever och vårdnadshavare. Du ser fördelarna med ett gott samarbete mellan kollegor, elevhälsoteam och skolledning.
Som lärare har du ett tydligt pedagogiskt ledarskap i ditt klassrum och en förmåga att anpassa undervisningen utifrån det behov som finns bland eleverna.
Har du dessutom en nyfikenhet på Waldorf pedagogiken, välkomnar vi det!Så ansöker du
Ansök med att skicka in ett CV samt ett personligt brev. Rubricera din ansökan med Matematiklärare vikariat. Intervjuer kommer att hållas fortlöpande.
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
E-post: rekrytering@josefinaskolan.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timvikarie". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stift Josefinaskolan
, https://www.josefinaskolan.se/
Rävsta Gård (visa karta
)
195 92 MÄRSTA Arbetsplats
Josefinaskolan Kontakt
Rekryterings ansvarig
Catharina Bennet catharina.bennet@josefinaskolan.nu Jobbnummer
9848699