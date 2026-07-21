Lärare (vikariat)
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken / Gymnasielärarjobb / Örkelljunga Visa alla gymnasielärarjobb i Örkelljunga
2026-07-21
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Lärare musik, hem- och konsumentkunskap och/eller matematik på SiS Ljungaskog
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
Om arbetsplatsen
SiS Ungdomshem Ljungaskog i Örkelljunga är ett särskilt ungdomshem som tar emot icke skolpliktiga flickor med psykosocial problematik, missbruk och självskadeproblem. Vi har 32 platser, fördelade på fem avdelningar, för flickor mellan 16 – 21 år. SiS Ungdomshem Ljungaskog ingår i Statens Institutionsstyrelse, se http://www.stat-inst.se/.
Flickorna placeras på Ljungaskog av hemortskommunen enligt LVU. SiS Ungdomshem Ljungaskog bedriver skola året runt för sina ungdomar. Undervisningen utgår från elevernas behov och förutsättningar, inom ramen för gymnasieskolans introduktionsprogram.Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Under delar av läsår 26/27 har Lärdomsskolan behov av förstärkning av en undervisande lärare som har någon form av kombination av musik, hem- och konsumentkunskap och/eller matematik. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av att bedriva undervisning/planering samt bedömning/betygsättning inom musik, hem- och konsumentkunskap och/eller matematik (beroende på din ämneskombination) med stort fokus på individuella förutsättningar och extra anpassningar. Beroende på dina eventuella övriga behörigheter kan det bli aktuellt med undervisning även i dessa ämnen. Du kommer också vara delaktig i de pedagogiska bedömningar, med fokus på bedömningar i de ämnen du undervisar i, som görs av våra elever inom ramen för institutionens mottagning- och bedömningsuppdrag.
Söker du efter nya utmaningar inom skolans värld? Utmaningar vars resultat verkligen gör skillnad och som till och med kan gälla livet? Då ska du söka denna tjänst hos oss!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare inom två, eller flera, av ämnena musik, hem- och konsumentkunskap och matematik på gymnasienivå eller för grundskolans årskurs 7-9. Du har erfarenhet av att arbeta systematiskt enligt en språkutvecklande arbetsmodell, arbeta med extra anpassningar och individanpassad undervisning samt har god kännedom och kunskap inom området NPF. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete på introduktionsprogrammen.
I klassrummet präglas din verksamhet och undervisning av ett lågaffektivt bemötande där du har en förmåga att skapa en positiv studieatmosfär som utmanar och inspirerar eleverna att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, men även att utveckla sina sociala förmågor, utifrån enskilda förutsättningar. Eleverna är alltid i fokus för ditt arbete och du är nyfiken och motiverad till att hitta vägar till framgång hos varje elev. Du visar alltid ett stort engagemang och tålamod där du har tilltro till elevernas förmåga. Genom ditt förhållningssätt skapar du trygghet, förtroende och goda relationer. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.
För att du ska lyckas i ditt uppdrag förutsätter vi att du är en tydlig pedagogisk ledare med god struktur och att du har ett professionellt och vetenskapligt förhållningssätt där även beprövad erfarenhet är en självklar grund att stå på. Du har vidare en god samarbetsförmåga gentemot dina kollegor och är lösningsfokuserad och flexibel i ditt arbetssätt. Du är ansvarstagande, arbetar systematiskt och följer upp och utvärderar ditt arbete kontinuerligt. Dina kunskaper i svenska språket är goda både i tal och i skrift då en del av din tjänst innefattar att dokumentera arbetet via bland annat skolrapporter och omdömen för våra elever.
Låter detta som en utmaning för dig? Sök tjänsten redan idag, intervjuer kommer att hållas löpande.
Arbetsgivaren begär utdrag från Rikspolisstyrelsens register före anställning.
Läs mer om att jobba som lärare på SiS:https://www.stat-inst.se/arbeta-hos-oss/arbeta-som-larare/
Läs mer om förmåner att vara anställd inom SiS:https://www.stat-inst.se/arbeta-hos-oss/formaner/
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Anställning:
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning som innebär semestertjänst på heltid. Startdatum 260824 eller enligt överenskommelse. Slutdatum 270224.
Fackliga företrädare:
OFR/S: Cecilia Hyberg, Cecilia.Hyberg@stat-inst.se
SEKO: Rita Nilsson, Rita.Nilsson@stat-inst.se
SACO S: Henrik Isgren, 0104534023, Henrik.Isgren@stat-inst.se
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
286 91 ÖRKELLJUNGA Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Jobbnummer
10008069