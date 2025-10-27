Lärare vård och omsorg inom Vuxenutbildning
I Svenljunga har vi den lilla kommunens fördelar; Nära till varandra, till idéerna och till besluten. Vi som arbetar här gör det för att vi vill ge bästa möjliga service till våra invånare. Som arbetsgivare värnar vi om din livskvalitet, för oss är det viktigt att du som anställd trivs och mår bra. Därför satsar vi på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och uppmuntrar ditt engagemang. Vi värdesätter din unika kunskap och erfarenhet. Vi ser fram emot att du är delaktig i utvecklingsarbetet av våra verksamheter.
Det händer mycket spännande utveckling i vår kommun och vår organisation. Nu fokuserar vi särskilt mycket på barn och ungdomar. Vi har genomfört vår största satsning på skolor någonsin och byggt två moderna skolor i södra kommundelen. Vår uppskattade Familjecentral får snart sällskap av en Barn- och ungdomscentral.
Hos oss är vi stolta över vår kommun och vårt arbete. Svenljunga kommun - vi erbjuder det godaste livet!
Lärcentrum - huset vid torget i centrala Svenljunga, erbjuder utbildning för vuxna inom områdena vård-och omsorg, SFI, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning i matematik, svenska, svenska som andra språk och engelska, distansutbildning och gymnasieskolans IMA.
Verksamheten inom vård-och omsorgsutbildningen är VO-college certifierad sedan 2018 - en nationell kvalitetsstämpel för utbildningen!
Lärcentrum är en liten arbetsplats där du har stora möjligheter att vara med och påverka både din arbetssituation och elevernas utveckling och lärande.
Arbetsuppgifter
Är du behörig yrkeslärare och söker förändring? Här har du möjlighet att undervisa vuxna elever tillsammans med behörig kollega. Vi eftersträvar ett lärande förhållningssätt i undervisningen där digitala verktyg och språkutveckling är en viktig del av lärprocessen.
Du arbetar utifrån läroplan och kursplaner.
Du ansvarar för planering, genomförande, bedömning och betygsättning i kurser/ämnen som ingår i vård- och omsorgsutbildningen.
I uppdraget ingår att ge stöd och anpassningar i undervisningen så eleven har en god kunskapsutveckling och når sitt mål med utbildningen.
Du har mentorsansvar för en grupp elever.
Du är delaktig i pågående utvecklingsarbete.Kvalifikationer
Du är behörig och gärna legitimerad yrkeslärare i vård och omsorg. Du är en person som tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter. Du har god förmåga att samarbeta samt bidra till att skapa ett positivt arbetsklimat. Du främjar kvalitet och måluppfyllelse och har ett utvecklingsinriktat förhållningssätt i ditt arbete.
Du använder digitala verktyg i undervisningen och är intresserad av att utveckla nya arbetsformer.
Du har ett lösningsfokuserat arbetssätt och gillar utmaningar. Du har en förmåga att se förändringar som en naturlig del i ditt arbete.
Dina kompetenser bör vara som leg. sjuksköterska med goda erfarenheter av digitala verktyg, att möta människor från olika kulturer och att ge stöd till elever som har sådana behov.
Det är en merit om du har läst specialpedagogik.
