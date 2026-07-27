Lärare Tyska till Sanda högstadium
Jönköpings kommun / Grundskollärarjobb / Jönköping Visa alla grundskollärarjobb i Jönköping
2026-07-27
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Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande – varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje. Som anställd på Sanda Högstadium kommer du få vara med om en spännande resa - att forma en ny skola. Hösten 2025 flyttade vi in i en helt nybyggd skola som växer succesivt vilket innebär att du får vara med och sätta din prägel på verksamheten.
Ditt nya jobb
Sanda Högstadium är en årskurs 7-9 skola och just nu söker vi en lärare som kan undervisa i Tyska och gärna ett ämne till. Som lärare på Sanda högstadium är det en fördel om du har ett idrottsintresse eftersom en stor del av eleverna är antagna via en idrottsprofil.
Du ingår i ett arbetslag i årskurs 8 och deltar i arbetslagets gemensamma arbete och bidrar i ett kollegialt samarbete till en god lärmiljö. Dessutom samverkar du med övrig personal på skolan och är mån om att hålla dig uppdaterad som lärare och i ditt ämne genom omvärldsbevakning, fortbildning och det kollegiala lärandet. I din tjänst ingår förutom undervisning på högstadiet även undervisning i årskurs 6 och mentorskap. Du förutsätts kunna arbeta med digitala verktyg i din undervisning.
Tjänsten är en tillsvidareanställning om du är behörig lärare. Tillträde efter överenskommelse.
Välkommen till oss
Sanda Utbildningscentrum i Huskvarna består av fyra olika skolformer; gymnasiet, anpassad gymnasieskola, anpassad grundskola och högstadium. Här studerar drygt 1400 elever. Mellan de här fyra skolformerna har vi ett nära samarbete kring personal och lokaler.
Högstadiet på Sanda har sen starten för drygt 10 år sedan haft ett tydligt idrottsfokus och kommer fortsätta med det även framåt när vi växer. Sedan höstterminen 2025 antas cirka hälften av eleverna från ett upptagningsområde och hälften via antagning i specialidrott. Hälsa och idrott är en del av vårt DNA och vi värnar om en hållbar hälsa för både elever och personal.
Läs mer om Sanda Högstadium på vår hemsida: https://sandauc.se/hogstadium-med-idrottsprofil.html
Läs om hur det är att jobba i Jönköpings kommun på vår hemsida: https://www.jonkoping.se/
Din kompetens
Du har kompetens att undervisa årskurs 7-9 i Tyska och gärna ett ämne till. Du är medveten om vikten av att anpassa undervisningen till alla elevers behov och förutsättningar och vill ta ansvar både för din undervisning och gemensamma frågor på skolan. En självklar utgångspunkt i arbetet är att alltid sträva efter att skapa goda relationer till eleverna. Vi ser att du har förmåga att arbeta både självständigt och i grupp samt är duktig på att kommunicera med vårdnadshavare, elever och personal på skolan.
Bra att veta
Den här befattningen är arbetsvärderad och återfinns i basgrupp G. För mer information om befattningens löneintervall se: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/lon-och-lonestatistik
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg i samband med din ansökan. Enligt skollagen krävs att samtliga medarbetare som anställs inom våra verksamheter uppvisar ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Utdraget beställs via Polismyndigheten under kategorin arbete inom skola och förskola: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Från och med 1 mars 2026 infördes utökade registerkontroller för personer som ska arbeta med barn. Det innebär att du kommer att behöva lämna in ytterligare ett utdrag inför anställning. Det andra utdraget beställs via Polismyndigheten under kategorin för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna. Vänligen logga in via Skolverkets e-tjänst på följande länk: https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken: https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre – för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som lärare i tyska.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings Kommun
(org.nr 212000-0530), https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Jönköpings kommun (visa karta
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551 89 JÖNKÖPING Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Jobbnummer
10012209