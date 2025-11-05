Lärare trädgårdsanläggning och trädgårdsmaskiner
Hvilan Utbildning AB / Trädgårdsanläggarjobb / Stockholm Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Stockholm
Om Hvilan Utbildning
Hvilan Utbildning är trädgårdsbranschens egen skola med en lång tradition av gröna utbildningar. Genom vår 157-åriga historia har vi alltid utbildat med god kvalitet. Vi ägs av tre Hushållningssällskap och driver både gymnasium och vuxenutbildningar inom trädgård, skog och natur på våra utbildningsenheter i Kabbarp, Stockholm, Kristianstad och Örebro. På Hvilan är kunskap och kompetens i fokus samtidigt som vi tycker att det är av yttersta vikt att våra studerande trivs under sin studietid.
Hvilan Utbildning i Stockholm söker en engagerad lärare i trädgårdsanläggning och trädgårdsmaskiner. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på 100% med start så snart som möjligt enligt överenskommelse.
Om tjänsten Som lärare hos oss kommer du att undervisa i trädgårdsanläggning och trädgårdsmaskiner. Du får möjlighet att arbeta i en miljö där du kan göra skillnad för våra elevers utveckling och framtid.
Vi söker dig som
Har relevant utbildning och/eller gedigen erfarenhet inom trädgårdsanläggning och trädgårdsmaskiner
Har erfarenhet av undervisning alternativt varit handledare eller arbetsledare
Är engagerad och brinner för att dela med dig av dina kunskaper
Vi erbjuder
En tillsvidareanställning på 100%
Tillträde enligt överenskommelse
En stimulerande arbetsmiljö med engagerade kollegor
Ansökan Vi tar emot ansökningar löpande och intervjuer sker kontinuerligt, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan skickas till: johan.orre@hvilanutbildning.se
För mer information, kontakta: Utbildningsansvarig Johan Orre Telefon: 072-965 05 28
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
E-post: johan.orre@hvilanutbildning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Anläggningslärare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hvilan Utbildning AB
(org.nr 556606-6980)
Junohällsvägen 3 (visa karta
)
112 64 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
