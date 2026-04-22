Lärare trä- och metallslöjd till Myränggsskolan
2026-04-22
Trä- och metallslöjdlärare till Myrängsskolan
Vi söker nu en behörig trä- och metallslöjdslärare med erfarenhet från grundskola och anpassad grundskola och gymnasieskola.
Just nu söker Myrängsskolan en trä- och metallslöjdslärare på deltid. Myrängsskolan är en grundskola för åk F-5. I samma byggnad finns även anpassad grundskola för åk 1-6. Skolan ligger i det naturnära Gribbylund och här arbetar behöriga och engagerade pedagoger med elevernas bästa i fokus.
Vi söker nu en legitimerad trä- och metallslöjdslärare till Myrängsskolans grundskola samt Myrängens anpassade grundskola. Vi vill att du har erfarenhet av att undervisa både i grundskolan och den anpassade grundskolan. Vi behöver pedagoger som aktivt utforskar nya inlärningsmetoder, har gediget tålamod och förstår att elever lär sig på olika sätt. Vi värdesätter strukturerade och noggranna lärare som tar sig tid att dokumentera och bedöma elevernas framsteg.
Vi värdesätter tydliga ledare i både lärarrollen och som kollega, där ödmjukhet och en öppen attityd gentemot samarbete är centrala. Att trivas med många kollegor runt omkring sig och att vara prestigelös som lärare är viktigt hos oss.
Som lärare hos oss driver och utvecklar du undervisningen tillsammans med elever, kollegor, elevhälsa och skolledning. Vi värnar om att sätta eleven i fokus. Du har ett nära samarbete med ett välutvecklat och engagerat elevhälsoteam med en bred kompetens.
är legitimerad trä- och metallslöjdslärare med erfarenhet från grundskola
har erfarenhet av att undervisa inom anpassad grundskola och gymnasieskola
arbetar formativt och språkutvecklande i din undervisning
har god kännedom om styrdokumenten och kan omsätta dem i en begriplig och meningsfull undervisning
är kreativ och har ett genuint intresse för att utveckla elevers förmågor och intressen
uttrycker dig obehindrat på svenska, både muntligt och skriftligt, och har förmåga att kommunicera tydligt och konkret - en viktig förutsättning för att möta elever i anpassad grundskola som behöver ett rakt, strukturerat och språkligt tillgängligt bemötande
värdesätter samarbete, inkludering och kontinuerlig utveckling tillsammans med kollegor
har erfarenhet av att arbeta utifrån PBS och/eller TBA, AKK och SKUA
Som lärare hos oss driver och utvecklar du undervisningen tillsammans med elever, kollegor och skolledning. Du arbetar aktivt för en skola där alla inkluderas i verksamheten.
Som person är du strukturerad, välplanerad och entusiasmerande i din undervisning. Du är samarbetsinriktad och intresserad av att bidra till verksamhetens professionella utveckling. Du har förmåga att planera och organisera både ditt eget arbete och elevernas arbete på ett effektivt sätt och skapar ett tillitsfullt klassrumsklimat där alla elever kommer till tals. Du har viljan att göra undervisningen tillgänglig för alla elever och är prestigelös i ditt förhållningssätt gentemot kollegor. Hos oss möter du en engagerad personalstyrka där alla är lika viktiga och tillsammans arbetar för att skapa de bästa förutsättningar för eleverna.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi ser gärna att du har arbetat som lärare i några år, men även nyexaminerade lärare är välkomna att söka tjänsten.
Förutom ett intressant, utmanande och meningsfullt arbete erbjuder vi också en spännande och utvecklande arbetsplats där var och en dagligen får möjlighet att göra skillnad. Genom Täby Akademi för pedagogisk professionsutveckling finns rika möjlighet till kompetensutveckling och nätverkande för dig på kommun-, verksamhets- och individnivå.
På vår hemsida http://www.taby.se
kan du läsa mer om våra förmåner och hur det är att arbeta i Täby kommun. Publiceringsdatum: 2026-04-22
Låter det intressant? Registrera din ansökan på vår hemsida genom knappen "Ansök". Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar via mail eller brev. Sista ansökningsdag är 20 maj. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut.
Tjänsten är en tillsvidareanställning deltid om 50%.
Tillsättning sker enligt överenskommelse.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10. Omfattning:
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Täby kommun
