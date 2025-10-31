Lärare, trä- och metallslöjd årskurs 3-9
Region Gotland / Grundskollärarjobb / Gotland Visa alla grundskollärarjobb i Gotland
2025-10-31
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Norra Gotlands skolområdet
Solklintsskolan i Slite och Fole skola söker dig som är erfaren och/eller behörig lärare och sugen på en tjänst som kan utvecklas över tid i takt med livet du vill leva.
Inom Norra Gotlands skolområde finns Fårösundsskolan F-9, Lärbro skola F-6, Solklintskolan F-9 och Fole skola F-6. Området har en rektor och två biträdande rektorer.
På alla skolor i området arbetar vi tillsammans för att se till att våra elever får en bra utbildning där samarbete mellan olika elevgrupper är ett sätt att öka trivsel och trygghet på skolan. De små skolornas format bidrar till att vi är engagerade medarbetare och kollegor som i dialog driver arbete för skolutveckling på alla plan. Hos oss får du nyfikna elever, kunniga, generösa och glada kollegor samt stolta och modiga rektorer som har ett tydligt mål för norra skolområdet. Det är lätt att trivas här!Publiceringsdatum2025-10-31Arbetsuppgifter
Du kommer att ha undervisning i årskurs 3-9. Du kommer att tillhöra lärarlag som jobbar runt våra elever i både ämnes- och arbetslag. Som stöd för de svåra frågorna finns ett erfaret och välrustat elevhälsoteam.
Vem är du?
Du har helst redan avslutat din lärarutbildning och har lärarlegitimation, eller inväntar legitimation. Du kan ha flera års erfarenhet som lärare - eller vara nyutexaminerad. B-körkort och egen bil krävs för tjänsten.
Du är en trygg person som kan leda dig själv i en grupp av likasinnade kollegor och utforskande barn. Du är klar över att undervisning startar med en tydlig planering Det viktiga är att du vill utvecklas tillsammans med andra pedagoger för att se till att våra elever kommer så långt det är möjligt i sin kunskapsutveckling.
Du är en tydlig pedagog som vill verka i ett socialt sammanhang där man utvecklas tillsammans. Du har god digital kompetens och trygghet både för undervisningen och för att kommunicera med vårdnadshavare och kollegor. Du vet vad som lämpar sig i sociala medier och din sekretesskompass har alltid en stadig kurs.
Om utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Som en del av Region Gotland bidrar vi i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling. Vi ansvarar för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, anpassad grund- och gymnasieskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, ungdomsgårdar samt mottagande och etablering av nyanlända. Tillsammans ger vi möjligheter till ett livslångt lärande.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1054". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Solklintskolan Kontakt
Cecilia Lundberg, bitr. rektor 0498-269000 Jobbnummer
9582573