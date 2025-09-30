Lärare trä- och metallslöjd åk 3-9
Umeå Kristna Skolfören / Gymnasielärarjobb / Umeå Visa alla gymnasielärarjobb i Umeå
2025-09-30
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå Kristna Skolfören i Umeå
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare med behörighet för undervisning i trä- och metallslöjd. Du bör ha arbetat inom grundskolan och ha ett intresse för att utveckla lärandemiljön för skolans elever.
I ditt arbete ansvarar du för att planera, genomföra, utvärdera och förbättra slöjdundervisningen. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, din bedömning av den enskilda eleven och med fokus på elevens bästa. Du jobbar för en tillgänglig skolmiljö där alternativa lärverktyg och dokumentation ingår som en naturlig del i ditt arbete.
Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete och som stimulerar elever till lärande och eget ansvarstagande. Du har ett gott ledarskap såväl i som utanför lektionssalen. Du har lätt att knyta relationer och är bekväm med att samarbeta med såväl elever, vårdnadshavare och personal på skolan.
Som person är du kommunikativ, lyhörd och väl förtrogen och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare samt har fallenhet att analysera och dokumentera elevers förmågor och kunskaper. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kollegor driver du utvecklingsarbete och tar gemensamt ansvar både för den egna samt gruppens planering och vidareutveckling. Du ingår i ett av skolans arbetslag för samarbete och stöd.
Då skolan vilar på en kristen värdegrund ser vi gärna att du har en kristen tro och delar skolans värderingar.
Arbetsuppgifterna består av undervisning i trä- och metallslöjd för elever i åk 3 till 9. Arbetet kan också innebära att vara mentor för en klass tillsammans med en kollega.
Vi vill att du bifogar cv och personligt brev, dessa skickas till jobb@hannaskolan.se
.
Omfattning: 25 %
Tillträde: Januari 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: jobb@hannaskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare trä-och metallslöjd". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Kristna Skolfören
Aktrisgränd 31 (visa karta
)
903 64 UMEÅ Arbetsplats
Hannaskolan Kontakt
Rektor
Jenny Granberg rektor@hannaskolan.se 0727372352 Jobbnummer
9533468