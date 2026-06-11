Lärare trä- och metallslöjd
Lidingö Kommun / Grundskollärarjobb / Lidingö Visa alla grundskollärarjobb i Lidingö
2026-06-11
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lidingö Kommun i Lidingö
Välkommen till Lidingö stad - en citynära, grönskande ö endast 15 minuter från centrala Stockholm. Med kunskap och samarbete bygger vi broar som leder till nya möjligheter, både för livet som pågår och för det som väntar. Hos oss finns många möjligheter att utveckla dina styrkor eller upptäcka helt nya. Med hjärtat i verksamheten, blicken mot framtiden och nyfikenheten som vägvisare gör vi tillsammans livet och arbetslivet på Lidingö lite bättre varje dag. Välkommen att bli en del av Lidingö stad bron till framtiden.
Torsviks skola är en av Sveriges mest framgångsrika grundskolor. Skolan grundades 1907 och är Lidingös mest centralt belägna grundskola för årskurserna F-9, med bara 15 min resväg från T-centralen. Närhet till både kommunikationer, centrum och naturen gör Torsviks skola till en extra attraktiv arbetsplats. Skolan tar emot ca 800 elever i årskurs f-9.
Lidingö stad har 11 kommunala grundskolor där vi fokuserar på kunskap och lustfyllt lärande, vilket syns i våra goda studieresultat. Vi erbjuder en skola som är en del av det digitala samhället och lägger stor vikt vid att förbereda eleverna inför framtiden. Hos oss utvecklas skolledare och lärare tillsammans – vi ser, stöttar och lyfter varandra, så att både talang och arbetsglädje växer.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-11Arbetsuppgifter
Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisning i enlighet med Lgr22 och övriga styrdokument. Du ansvarar även för att samverka med kollegor, elever och vårdnadshavare för att skapa en trygg och utvecklande miljö för eleverna. Du inspirerar eleverna i sitt skapande och främjar deras kreativa engagemang. Du samarbetar med slöjdläraren i textilslöjd och du blir en del av ett arbetslag av engagerade och kompetenta kollegor, som ser att samarbete kring elevernas hela dag är en förutsättning för att skapa helhet och trygghet för både elever och vuxna.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill arbeta som trä- och metallslöjdslärare i årskurs 3-9 och har en lärarlegitimation i ämnet. Du har erfarenhet av pedagogiskt arbete och har god förmåga att leda och motivera elever samt skapa en trygghet i klassrummet. I tjänsten ingår mentorskap och vi ser gärna att du har behörighet och erfarenhet att undervisa i fler ämnen.
Du finner glädje i att möta elever utifrån alla deras olikheter, personligheter samt förmågor och vill utmana dem att utvecklas.Vidare är du en tydlig och trygg ledare som har lätt för att skapa engagemang och delaktighet i din undervisning och du är van vid att arbeta med digitala verktyg. Ditt ledarskap kännetecknas av tydlighet och struktur. I denna rekryteringsprocess lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper samt tidigare erfarenhet av att ha en liknande roll.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Enligt skollagen krävs det att du uppvisar utdrag ur polisens belastningsregister före anställning inom förskola, skola och övrigt arbete med barn. Detta begär du utdrag om på polisens hemsida. | Polismyndigheten (polisen.se)
Vi erbjuder en arbetsplats där du får möjlighet att växa och utvecklas. Hos oss är det självklart att vi lär av varandra och att vi tillsammans skapar en arbetsmiljö där alla trivs och känner sig delaktiga. Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Lidingö stad tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 C330988". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidingö Kommun
(org.nr 212000-0191)
Lejonvägen 15 (visa karta
)
181 82 LIDINGÖ Arbetsplats
Lidingö Stad, Grundskola Kontakt
Biträdande rektor
Anna Nilsson anna.nilsson@lidingo.se 08-731 44 64 Jobbnummer
9958567