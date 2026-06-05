Lärare, Trä- och metallslöjd 20%
Motala kommun, Enhet Anpassad grundskola / Grundskollärarjobb / Motala Visa alla grundskollärarjobb i Motala
2026-06-05
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Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Vi gillar dig – och vi hjälper dig att utvecklas. Vår vision är att barn och vuxna tillsammans ska utvecklas till kreativa, positiva individer som väljer livsglädje. Därför erbjuder vi en bred och djup verksamhet där vi ger dig möjligheterna, oavsett vilka mål du har. Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är också vår drivkraft inom bildningsförvaltningen.
Verksamhet grundskola/anpassad grundskola är en del av Bildningsförvaltningen. Verksamheten omfattar 21 grundskolor samt anpassad grundskola och det totala antalet elever är ca 4500. Fyra av grundskolorna är högstadieskolor medan de övriga, med något enstaka undantag, omfattar åk F-6. I verksamheten ingår även fritidshem.
Enheten anpassad grundskola (skolår1-9) är förlagd vid Mariebergsskolan. På skolan finns inriktning mot ämnesområden samt ämnen. Även fritidshem för skolans elever finns för elever i åk 1-6. Anpassad grundskolas vision är att vara en modern, öppen, stolt och nyskapande mötesplats för en hållbar utveckling inom lärande, hälsa och demokrati med sikte mot framtiden. Alla ska känna tilltro till den egna förmågan och bidra till att arbetsglädje, engagemang och att framtidstro präglar vår verksamhet. Våra elever är verksamhetens främsta drivkraft, då deras utveckling stimulerar till att ständigt söka den främsta och bästa undervisningsformen för varje enskild individ.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
Du undervisar i trä- och metallslöjd för elever på ämnen. Din planering utgår från elevernas behov och du anpassar lektionerna efter elevernas olika förutsättningar. Du planerar och dokumenterar elevernas utveckling och lärande med grund i skolans styrdokument.
Du samarbetar med all personal kring eleverna för att stötta eleverna i deras kunskapsutveckling. Du undervisar även i annat/andra ämnen för elever som läser mot ämnena. I tjänsten ingår också mentorskap.Kvalifikationer
Formella kompetenser:
• Utbildad trä- och metallslöjdslärare
• Lärarlegitimation
Personliga kompetenser:
• Arbetar bra med andra människor. Relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du kan anpassa dig och hittar lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.
• Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och för människors olika förutsättningar. Du anpassar ditt sätt att förmedla ditt budskap till mottagaren.
• Du tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer och underhålla relationer.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Arbetstid: Ferietjänst
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329974". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Motala Kommun
(org.nr 212000-2817)
591 86 MOTALA Arbetsplats
Motala kommun, Enhet Anpassad grundskola Kontakt
Sveriges lärare
Anette Sundqvist anette.sundqvist@motala.se 070-2710295 Jobbnummer
9949015