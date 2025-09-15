Lärare timvikarie
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Som vår medarbetare har du ett ansvarsfullt uppdrag att tillsammans med oss anpassa arbetet till förändringar och agera för att utveckla ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Verksamhet grundskola/anpassad grundskola är en del av Bildningsförvaltningen. Verksamheten omfattar 21 grundskolor samt anpassad grundskola och det totala antalet elever är ca 4500. Fem av grundskolorna är högstadieskolor medan de övriga, med något enstaka undantag, omfattar åk F-6. I verksamheten ingår även fritidshem.
Vi gillar dig - och vi hjälper dig att utvecklas. Vår vision är att barn och vuxna tillsammans ska utvecklas till kreativa, positiva individer som väljer livsglädje. Därför erbjuder vi en bred och djup verksamhet där vi ger dig möjligheterna, oavsett vilka mål du har. Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är också vår drivkraft inom bildningsförvaltningen.Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
På Fornåsa skola har vi höga ambitioner och vi samarbetar i vårt härliga gäng, allt för att hålla en hög kvalité och ha roligt på jobbet för vi vet att det ger resultat för eleverna. Skolan söker en lärarvikarie som kan hoppa in för ordinarie lärare men även stötta i klassrummet och ha elever i liten grupp. Du har ett inkluderande förhållningssätt och en strukturerad och varierad undervisning. I Fornåsa är lärandet i fokus och vi hjälps åt och arbetar tillsammans för då blir det bäst.Kvalifikationer
Vi söker dig som har behörighet eller erfarenhet av att undervisa i främst åk 4- 6. Meriterande om du även har erfarenhet av undervisning i fsk-3.
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
