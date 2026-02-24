Lärare till Yh-utbildning Stödpedagog
2026-02-24
Med detta jobb spelar du en viktig roll tillsammans med oss inom Sektor medborgare och samhällsutveckling. Vi arbetar för ett levande Skövde rikt på kultur, idrotts- och näringsliv. I det ingår också att arbeta för tillväxt, fler jobb och att stärka Skövdes attraktivitet.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår. Vi tror på innovation, delaktighet och ett engagerat ledarskap. Vi tror också på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder därför förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt. Vi har plats för fler.
Skövde kommuns organisation är stor och innehåller allt från omsorg, stöd och utbildning för våra medborgare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Arbetet kan se lite olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men alla representerar samma arbetsgivare, Skövde kommun.
Vi är öppna och lyhörda - Vi tar ansvar för helheten - Vi gör varandra bättre - Vi vågar
Publiceringsdatum2026-02-24Arbetsuppgifter
Hos oss på Skövde Yrkeshögskola finns idag flera program inom vård- och omsorgsområdet och vi söker nu ytterligare en lärare för att bli en del av den samlade kompetensen hos oss.
I uppdraget ingår bland annat:
* Tillsammans med lärarkollegor genomföra och vidareutveckla utbildningarna vid Skövde yrkeshögskola med fokus på vårt kärnuppdrag; den studerande skall ha med sig kunskaper, färdigheter och kompetenser för att vara anställningsbar inom valt yrkesområde
* Undervisa och handleda inom Yh-utbildningen Stödpedagog men det kan även bli aktuellt att undervisa inom andra kurser/program där din kompetens är värdefull.
* Undervisa och handleda på distans genom olika digitala verktyg, men även undervisa i klassrumsmiljö.
* Utvärdering av undervisning
* Nätverka med anställande arbetslivet
* Omvärldsbevakning för att ligga i framkant - att utbilda mot framtidens vård och omsorgKvalifikationer
* Du har en, för arbetsgivaren, relevant akademisk examen
* Du har minst 5 års erfarenhet av arbete inom LSS/funktionshinderområdet, och därmed förtrogen med att arbeta enligt Socialtjänstlagen samt Lagen om stöd och service.
* Du har kunskaper i och erfarenheter av arbete med metoder och arbetssätt som stöd för människor med funktionsnedsättningar.
* Du behärskar svenska mycket väl i tal och skrift
* Det är meriterande om du har pedagogisk kompetens samt erfarenhet från yrkeshögskola/vuxenutbildning.
Som person är du strukturerad, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta och skapa relationer med dem du möter både i och utanför organisationen, gärna med en kreativ och lösningsfokuserad inställning.
De studerande står i centrum och det är viktigt att du som person passar in i verksamheten, därför lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Jämställda och jämlika verksamheter är väldigt viktigt för oss. Olika bakgrunder och tillhörigheter ser vi som en tillgång. Våra arbetsplatser ska också vara fria från diskriminerande strukturer.
Skövde är en öppen och växande stad, med många mötesplatser. Var du än är har du nära till natur och friluftsliv, kultur och aktiviteter för alla åldrar. I Skövde är vi vana vid en hög nivå på alla plan. Här finns bland annat Högskolan i Skövde, Försvarsmakten och Skaraborgs sjukhus. Vi har många framgångsrika företag och startups samt internationella innovationsarenor för industri och dataspelsutveckling. Skövde är staden som inte nöjer sig med något annat än att ligga i framkant.
Välkommen att vara med och spela med oss du också!

