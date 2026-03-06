Lärare till Vård- och omsorgsprogrammet på Rinmangymnasiet
2026-03-06
Vill du utbilda ungdomar inom vård och omsorg? Här får du chansen att föra vidare din kunskap till våra ungdomar. Vi söker nu en yrkeslärare till vård- och omsorgsprogrammet.
Rinmangymnasiet har cirka 950 elever och arbetar i centrala lokaler i Eskilstuna. Skolan är profilerad mot naturvetenskap, teknik och service. Även anpassad gymnasieskola samt gymnasieskolans resursenheter är en del av Rinmangymnasiet.
Som vård- och omsorgslärare har du sedvanliga läraruppgifter med undervisning i karaktärsämnen. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen utifrån läroplan och aktuella kursplaner. Ditt arbetslag består av tolv personer varav fem vårdlärare och tillsammans har ni ett nära samarbete. Du undervisar både på nationella Vård- och omsorgsprogrammet samt på yrkesintroduktion som är kopplat till programmet. Mentorsskap ingår också i tjänsten.
I programmet ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) för våra elever, och som lärare följer du upp deras mål med APL-besök.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha vara legitimerad sjuksköterska, ha erfarenhet av arbete inom sjukhusvård och ha erfarenhet av att undervisa ungdomar.
Det är positivt om du också har annan erfarenhet av att ha arbetat inom vård och omsorg. Har du en lärarutbildning med behörighet för att undervisa i vård och omsorg är det starkt meriterande.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss. Vi söker dig som är en trygg vuxen som är bra på att skapa relationer, med en tro på ungdomar och deras potential. Du värdesätter struktur och kan självständigt planera och följa upp ditt arbete.
ÖVRIGT
Varje dag tar vi emot 18 000 barn och ungdomar i våra verksamheter. Tillsammans är vi cirka 4000 medarbetare som bidrar till att barn och ungdomar utmanas, stimuleras och växer till goda lärande individer i våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad grundskola, interkulturell enhet och på våra familjecentraler.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D.
Alla medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen behöver visa upp registerutdrag från Polismyndighetens belastningsregister i samband med anställning.
