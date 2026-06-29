Lärare till vård och omsorgsprogrammet komvux
Vikarielänken AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Nacka Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Nacka
2026-06-29
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Lärare till vård- och omsorgsprogrammet i Botkyrka samt distans
På IntegreLär vuxenutbildning arbetar vi för att ge våra elever både kunskap och självförtroende att lyckas – i yrkeslivet och i livet. Vi söker nu en behörig och engagerad lärare till vårt vård- och omsorgsprogram, både för distans och klassrumsundervisning.
Tjänstens omfattning:
75-100% för både klassrumsundervisning 2 dagar i veckan samt distansundervisning.
Vi söker dig som:
Har behörighet att undervisa inom vård- och omsorgsämnen.
Har erfarenhet av eller intresse för distansundervisning och digitala lärplattformar (vi använder Itslearning).
Ser varje elevs unika styrkor och vill bidra till deras utveckling och måluppfyllelse.
Trivs med att arbeta nära kollegor och vara en aktiv del i ett mindre, sammansvetsat team.
Hos oss får du:
Möjlighet att kombinera distansundervisning med klassrumsundervisning, med stor frihet att planera och utforma ditt arbete.
Vara del av ett utvecklingsinriktat och elevnära team.
Påverka hur utbildningen formas och utvecklas i takt med arbetslivets behov.Publiceringsdatum2026-06-29Om företaget
IntegreLär vuxenutbildning har funnits i sex år och är inne i en expansiv fas. Vi är ett litet och engagerat team som arbetar nära varandra och har elevens bästa i fokus. Utvecklingsarbete är en naturlig del av vår vardag, och här får du möjlighet att vara med och forma framtidens undersköterskor.
Om du vill inspirera, undervisa och bidra till att fler elever tar steget ut i arbetslivet – då kommer du att trivas hos oss.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
E-post: annapersson@integrelar.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vikarielänken AB
(org.nr 559109-8081)
133 42 SALTSJÖBADEN Arbetsplats
IntegreLär Vuxenutbildning Kontakt
Anna Persson annapersson@integrelar.se Jobbnummer
9984294