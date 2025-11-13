Lärare till Tranängskolan F-3
2025-11-13
I Tranemo kommun känner du dig välkommen. Här verkar vi för en stark känsla av samhörighet och uppmuntrar dig som anställd att ha inflytande och delaktighet i utvecklingsarbetet av våra verksamheter. Vi utgår från ett tydligt hållbarhetsperspektiv där vi som arbetsgivare satsar på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och utgår från en tydlig värdegrund; Vår verksamhet ska vara tillgänglig för alla, alla ska bli bemötta på ett positivt och professionellt sätt, vi levererar tjänster med god service och hög kvalitet och alla vi möter ska känna att de blir lyssnade på.
Vi lever i en föränderlig tid och söker därför efter kompetenta och engagerade medarbetare som vill vara med och bygga framtidens Tranemo.
Tranemo kommun - Närheten till varandra bygger relationer för framtiden.
Tranängskolan är en F-6 skola med ca 425 elever och 55 medarbetare. Skolan är belägen i natursköna omgivningar med närhet till skog och lekytor som främjar rörelse och kreativitet.
Tranängskolan är en skola med en hög andel behöriga lärare och du kommer att bli en del av ett engagerat team på lågstadiet.
På skolan finns tillgång till specialpedagog, speciallärare och elevhälsoteam för ett nära samarbete.Publiceringsdatum2025-11-13Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta tillsammans med engagerade och hjälpsamma kollegor på Tranängskolan F-3.
Du jobbar i ett årsarbetslag där du också kommer att ha mentorskap för ca 10 elever. På skolan har vi regelbundna pedagogiska träffar, fortbildning och gemensam planeringstid.
Vi värdesätter bred behörighet där No, teknik, idrott och bild är meriterande.
Tjänsten är i grunden en semestertjänst med arbetsplatsförlagd tid 37tim i veckan där du jobbar med kollega i klassrummet och ni delar på det pedagogiska ansvaret. Viss tid kommer att förläggas på fritidshemmet för skolans yngsta elever.
Under läsåret -26 kommer tjänsten förläggas som en ferietjänst i arbetslaget i åk 3, där du kommer ingå i deras årsarbetslag.
I din roll ansvarar du för att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten vilket bland annat inkluderar att planera, genomföra, återkoppla och dokumentera det pedagogiska arbetet. Skolan är utrustad med moderna lärverktyg och digitala resurser.
Vi värdesätter öppen kommunikation, humor och arbetsglädje.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare F-3 gärna med fler ämnen i din behörighet. Du har en god pedagogisk kompetens. Du har förmåga att skapa en inspirerande och trygg lärmiljö både med och utan digitala verktyg. Du har en god förmåga att skapa goda relationer med eleverna och ser det som en viktig del i ditt ledarskap.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du behöver ett utdrag från belastningsregistret.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C289538". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranemo kommun
(org.nr 212000-1462) Arbetsplats
Tranemo Kommun , Tranängskolan F-6 Kontakt
Rektor
Anita Stomberg Anita.stomberg@tranemo.se 0325-576720 Jobbnummer
