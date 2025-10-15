Lärare till Tellusborgsskolan 7-9 i MA/NO/TK
Grundskollärarjobb / Stockholm
2025-10-15
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vill du arbeta i en skola där kultur och kulturella uttrycksformer är en naturlig del av verksamheten? Välkommen med din ansökan till Tellusborgsskolan!
Tellusborgsskolan ligger i Midsommarkransen i lokaler som byggdes om och renoverades 2020.
Skolan har ca 760 elever i åk 6-9 och är organiserad i årskursvisa arbetslag som leds av biträdande rektor. En gång per termin genomför arbetslagen ett ämnesövergripande tema som redovisas i form av en show eller utställning för vårdnadshavare och elever på skolan.http://tellusborgsskolan.stockholm.se
Din roll
Du kommer att undervisa i ämnena matematik, teknik samt NO-ämnen, främst i åk 8. Du kommer att ingå i ett arbetslag och ha delat mentorsskap i en av klasserna i laget. Tack vare skolans storlek kommer du ha goda möjligheter att planera, sambedöma och diskutera undervisning med ämneskollegor.
Som lärare ansvarar du för planering, undervisning, dokumentation, bedömning samt utvärdering av de klasser du undervisar i.
Din kompetens och erfarenhet
Du är behörig och legitimerad lärare med dokumenterad erfarenhet att undervisa i matematik, teknik samt NO-ämnen på grundskolans högstadium. Du har kompetens att planera och genomföra undervisning som motsvarar olika elevers behov och intressen. Du kan individualisera och anpassa undervisning och uppgifter så att det passar elevers olika förmågor, både de som satsar och närmar sig de högsta betygsnivåerna och de som behöver lite mer av läraren för att klara godkända betyg. Du behärskar digital teknik både för din egen del och i undervisningen
Du är trygg, stabil, har självinsikt och är en tydlig ledare i klassrummet. Du värdesätter och skapar goda förutsättningar för samarbete samt skapar goda relationer med elever, föräldrar och kollegor. Du planerar, organiserar, prioriterar och analyserar din lektionsstruktur såväl som övriga uppdrag som ingår i din roll på ett effektivt sätt. Erfarenhet av och kunskaper om NPF är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Stockholms stad, Tellusborgsskolan
