Lärare till sommarskola i En/ Ma/ Sv/SVA - Ljungby kommun, Sunnerbogymnasiet - Gymnasielärarjobb i Ljungby

Ljungby kommun, Sunnerbogymnasiet / Gymnasielärarjobb / Ljungby2021-04-09Ljungby kommuns värdegrund är vi är öppna, vi är framåt och vi vill. Det betyder att vi håller vad vi lovar, löser problem tillsammans, är modiga och kreativa och har service i fokus. Mångfald och lika villkor är viktigt för oss. I vår kommun känner vi arbetsglädje, trivsel och trygghet.Vi är ca 2 900 kompetenta och engagerade medarbetare. Vi strävar efter att ge våra invånare och företagare bästa möjliga service och vi välkomnar olika kompetenser i våra verksamheter. Vi erbjuder intressanta och omväxlande jobb som ger stora möjligheter till utveckling.Hos oss är balans i livet viktigt! Vi vill att våra medarbetare ska kunna kombinera arbete med familj och fritid, därför tillämpar vi flextid i de verksamheter där det tillåter. Vi har generöst med semester och möjlighet till semesterväxling, subventionerat årskort med Länstrafiken, aktivitets- och massagebidrag och mycket annat. Som medarbetare har du gratis medlemskap i personalklubben, vilket ger möjlighet till gratis träning och bad vid närliggande träningsanläggning och äventyrsbad, samt möjlighet att delta i andra aktiviteter.Ljungby kommun erbjuder In- och medflyttarservice. Det vill säga ett antal tjänster som ska göra det lättare att byta livsmiljö och flytta till vår kommun.Maila inflyttarservice@ljungby.se om du vill veta mer om vad vi kan hjälpa dig med i samband med en flytt till Ljungby kommun.Ljungby kommun har ett rikt näringsliv där tillverkningsindustri, logistikföretag och handel börjar få allt större sällskap av företag inom service- och tjänstesektorn. Kommunen växer med vår vision I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans. 35 000 invånare år 2035 och vi vill ha med dig på den resan. Vill du vara med?Vi har Sveriges viktigaste jobb och ett av dem kan nu bli ditt.Besök oss gärna på www.ljungby.se/jobb Välkommen till oss!2021-04-09Sunnerbogymnasiets sommarskola är en frivillig undervisning för elever som har svårighet att nå målen för utbildningen. Elever som under vårterminen går i åk 1-3 (för åk 3-elev krävs beslut om förlängd kurs) erbjuds tre veckors studier under sommarlovet. På sommarskolan studerar eleven ett eller maximalt två ämnen och tränar det svenska språket.Vi söker ca 4 lärare som vill arbeta som lärare i ovanstående ämnen på Sunnerbogymnasiets sommarskola. Du kommer att arbeta i ett arbetslag där ni tillsammans planerar undervisningen utifrån de val elever har gjort. Undervisningen organiseras i grupper och varje elev får individuell handledning av sin lärare. Elever har möjlighet att genomgå prövning i det ämne/den kurs man studerar. Sommarskolan är förlagd till Sunnerbogymnasiet.Vi söker dig som är behörig gymnasielärare och/eller grundskollärare i ovanstående ämnen. Vi lägger stor vikt vid din samarbetsförmåga, noggrannhet och yrkeskunnande.Barn- och utbildningsnämnden vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning, etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.ÖVRIGTDu söker tjänsten via Offentliga Jobb.Betyg och intyg behöver inte bifogas ansökan utan tas med vid en eventuell intervju.Kommunen tar ansvar för hela rekryteringenoch undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonssäljare.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tjänsterna är tidsbegränsade anställningar på 100 % from 2021-06-14 tom 2021-07-02. Förutom dessa veckor ingår för- och efterarbete för personalen som beräknas omfatta ca 4 träffar á 2 timmar.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-23Ljungby kommun, Sunnerbogymnasiet5681283