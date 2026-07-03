Lärare till Solängsskolan åk 4-6
Gävle kommun, Nynäs rektorsområde / Grundskollärarjobb / Gävle Visa alla grundskollärarjobb i Gävle
2026-07-03
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Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Som lärare på Solängsskolan kommer du arbeta med undervisning, ha klassansvar samt ansvar för kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av lektioner. Arbetet utförs enligt beslutande mål och riktlinjer.
I arbetsuppgifterna ingår även mentorskap och att tillsammans med dina kollegor utforma en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus. Du utmanar och stödjer eleverna så att de når goda studieresultat och anpassar din undervisning utifrån alla elevers behov och förutsättningar.
Arbetet utförs i samarbete med andra pedagoger, elevhälsa, vårdnadshavare samt med andra aktörer utanför skolan.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
• Undervisning
• Klassansvar
• Mentorskap
• Kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av lektioner
• Anpassa undervisningen utifrån alla elevers behov och förutsättningar
• Samarbete med pedagoger, elevhälsa, vårdnadshavare samt andra aktörer utanför skolanKvalifikationer
Formella kompetenser:
• Lärarexamen och lärarlegitimation med behörighet att undervisa i årskurs 4-6
• Förtrogenhet med och kunskap om grundskolans läroplan
• Erfarenhet av arbete med digitala verktyg
• Förmåga att uttrycka dig väl i svenska i både tal och skrift
För att lyckas i rollen har du:
• förmåga att leda och motivera dina elever och skapa en miljö där de trivs, mår bra och känner tillhörighet
• ett inkluderande arbetssätt och arbetar aktivt för att alla elever ska känna sig delaktiga i undervisningen
• förmåga att skapa en öppen dialog och anpassa ditt språk utifrån situation och mottagare
I enlighet med Gävle kommuns värdegrund har du ett gott bemötande, en god förmåga att samarbeta och värnar om hög kvalitet i ditt arbete.
Intervjuer sker löpande, varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-10-01 .
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du:
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställd mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi undanber oss all kontakt gällande annonsering och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334935". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle Kommun
(org.nr 212000-2338)
Drottninggatan 22 (visa karta
)
803 11 GÄVLE Arbetsplats
Gävle kommun, Nynäs rektorsområde Kontakt
Biträdande rektor
Malin Grönvall malin.gronvall@gavle.se Jobbnummer
9992216