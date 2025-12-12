Lärare till Sofiaskolans anpassade grundskola
Västerås kommun / Grundskollärarjobb / Västerås Visa alla grundskollärarjobb i Västerås
2025-12-12
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerås kommun i Västerås
, Örebro
eller i hela Sverige
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
På Sofiaskolan möter du elever som utvecklas genom en tydlig, strukturerad och individualiserad pedagogik. Undervisning sker i små grupper där varje elevs styrkor och behov står i fokus. Hos oss får du både bidra med din kompetens och samtidigt växa i en arbetsmiljö som satsar på kontinuerlig utveckling och specialpedagogisk spets. Vill du göra verklig skillnad varje dag? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Som lärare organiserar, strukturerar och driver du undervisningen tillsammans med dina kollegor. Du är delaktig i dokumentationen av det pedagogiska arbetet. I din roll är du med och dokumenterar det gemensamma kvalitetsarbetet på skolan. Att arbeta som lärare handlar om att ständigt utvecklas utifrån de elever du möter. Att fånga elevernas intressen och utifrån det skapa en rolig och utmanande undervisning utifrån elevernas förmågor.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i åk F-6. Är du dessutom utbildad speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning ser vi det som ett stort plus. Du har goda digitala kunskaper och en lång erfarenhet av att arbeta med barn/elever med autism och intellektuell funktionsnedsättning. Du är lugn, trygg och du har ett intresse för ett lågaffektivt förhållningssätt. Det är av stor vikt att du kan anpassa undervisningen utifrån elevernas olika individuella behov. Du värdesätter en god kommunikation och goda relationer med kollegor, elever och vårdnadshavare. Vi ser gärna att du tar egna initiativ och vill bidra till skolans utveckling.
Vi erbjuder
Hos oss på Sofiaskolan får du arbeta i en verksamhet som genomsyras av individualiserad specialpedagogik för elever med autism och intellektuell funktionsnedsättning. Du blir en del av ett engagerat team som undervisar cirka 60 elever i åldrarna 6-16 år, i små klasser med 5-6 elever per grupp. Vår undervisning bygger på en tydlig, strukturerad och visuellt stödjande pedagogik, där varje elevs förutsättningar, behov och intressen står i centrum.
Vi skapar en lärmiljö som ger eleverna möjlighet att utveckla färdigheter och erfarenheter de kan använda både i sin vardag och i framtiden. Som medarbetare hos oss får du kontinuerligt möjlighet till både intern och extern kompetensutveckling, bland annat inom kommunikation och autismspektrum, så att vi tillsammans kan fortsätta ligga i framkant inom specialpedagogik.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/00689". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Agnetha Carlsson agnetha.carlsson@vasteras.se 021-39 13 85 Jobbnummer
9640729