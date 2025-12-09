Lärare till slöjdundervisningen (timanställning)
Dammsdalskolan i VingåkerPubliceringsdatum2025-12-09Om företaget
Dammsdalskolan i Vingåker är en riksupptagande internatskola som specialiserat sig på pedagogiska insatser riktade till barn och ungdomar inom NPF-området. På Dammsdalskolan tar vi emot elever mellan 12 och 21 år. Vi erbjuder en helhetslösning med skola och boende inom ramen för fyra skolformer, grundskola, gymnasieskola, anpassad grundskola samt anpassad gymnasieskola.Arbetsuppgifter
Dammsdalskolan erbjuder dig en spännande vardag där du får möjlighet att möta varje enskild elev utifrån individuella behov. Vi vill att du har stort engagemang för dina elever och är duktig på att bygga relationer med andra människor. Din ambition är att alltid ha eleven i fokus och du är övertygad om att alla kan lära mer utifrån sina individuella förutsättningar. Du har en djup förståelse för elevers olikheter i sitt lärande och du bemöter eleverna med tydlighet och höga positiva förväntningar.
Du är en aktiv person som arbetar för att skapa en stimulerande och utvecklande verksamhet med elevens behov i centrum. Du har ett stort intresse för vårt arbetssätt och ser det som en självklarhet att det är en del av din undervisning.
Din kompetens
Vi söker dig med lärarlegitimation och erfarenhet av arbete med elever inom Npf-området (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbeta i fler av de skolformer vi erbjuder hos oss. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
B-körkort är ett krav.
Anställningsform
Timanställning efter verksamhetens behov. Tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Rektor Marie Nyberg, 0151-52 43 50, 073-221 82 79.
Facklig företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Dammsdalskolan!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-12-31
Intervjuer sker löpande
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
