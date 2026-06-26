Lärare till Skiftingehus
Eskilstuna kommun, Lärarprojektet / Grundskollärarjobb / Eskilstuna Visa alla grundskollärarjobb i Eskilstuna
2026-06-26
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Drivs du av kollegialt lärande och kvalitativ undervisning? Vill du vara med och bidra i ett språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt och ha ett meningsfullt jobb som gör skillnad för våra fantastiska elever? Vi söker en tidigarelärare som är behörig att undervisa i åk. 1- 6 i ämnena trä- och metallslöjd och idrott- och hälsa.
Vi på Skiftingehus är en F-9-skola med 580 härliga elever som ligger cirka 3 km från centrum. Hit har vi goda bussförbindelser och bra parkeringsmöjligheter nära skolan. Vår skola har totalrenoverats under tre år vilket innebär att alla lokaler är fantastiskt fint renoverade utifrån varje professions förutsättningar.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
I tjänsten undervisar du både i idrott-och hälsa och i trä-och metallslöjd för årskurser 1-6. I rollen som lärare anpassar du din undervisning utifrån årskurs och elevernas olika kunskapsnivåer och förutsättningar. Du planerar, genomför och följer upp din undervisning utifrån gällande läroplan. Du arbetar tillsammans med skolans andra lärare för att eleverna ska utvecklas, både socialt och kunskapsmässigt.
Vi har en idrottssal på skolan och för dig som gillar utomhusaktiviteter har vi stora möjligheter till idrottslektioner i naturen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en lärarexamen med behörighet att undervisa i både idrott och trä-och metallslöjd i årskurs 1-6. Alternativt har du en pågående utbildning som avslutas inom kort. Det är starkt meriterande om du har erfarenhet av praktiskt arbete utifrån LGR22 i trä-och metallslöjd och/eller idrott.
Som person är du välkomnande, modig och nyfiken på elever, kollegor, lärandesituationer och utmaningar. Du har ett uppskattande förhållningssätt och du är en tydlig ledare som kan situationsanpassa ditt ledarskap. Du är duktig på att bygga relationer och har en god samarbetsförmåga samt har ett helhetstänk kring elevernas skolsituation. Dessutom är du flexibel och kan anpassa din undervisning utifrån elevers olika behov och bakgrund.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Varje dag tar vi emot 18 000 barn och ungdomar i våra verksamheter. Tillsammans är vi cirka 4000 medarbetare som bidrar till att barn och ungdomar utmanas, stimuleras och växer till goda lärande individer i våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad grundskola, interkulturell enhet och på våra familjecentraler.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D.
Alla medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen behöver visa upp registerutdrag från Polismyndighetens belastningsregister i samband med anställning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalighet och att erforderliga beslut fattas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "261863". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Kommun
(org.nr 212000-0357)
Alva Myrdals gata 3D (visa karta
)
631 86 ESKILSTUNA Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Lärarprojektet Kontakt
Rekryteringskonsult
Linnéa Hermansson linnea.hermansson@eskilstuna.se Jobbnummer
9979983