Lärare till särskilda undervisningsgrupper (KSU)
Västerås kommun / Grundskollärarjobb / Västerås Visa alla grundskollärarjobb i Västerås
2026-07-23
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Vill du göra skillnad för elever i behov av särskilt stöd? Nu söker vi två lärare till våra särskilda undervisningsgrupper i Bäckbygruppen 1 och 2!Publiceringsdatum2026-07-23Arbetsuppgifter
Du undervisar elever i våra särskilda undervisningsgrupper. Vi söker två legitimerade grundskollärare med behörighet att undervisa i årskurs 1-6. Den ena tjänsten är placerad i Bäckbygruppen 1 med undervisning i årskurs 1-3 och den andra i Bäckbygruppen 2 med undervisning i årskurs 4-6.
Du kommer att arbeta i nära samarbete med dina kollegor i gruppen, men också ha mycket samverkan med elevens vårdnadshavare och olika instanser som verkar kring eleven. Vi arbetar med individuella mål och planeringar för varje elevs unika förutsättningar, och vi behöver ofta tänka utanför boxen när det gäller att anpassa både material och sätt att undervisa. För att se och följa elevens kunskapsutveckling har vi i KSU ett 1–9 perspektiv. Vi jobbar lösningsfokuserat och hittar tillsammans alltid lösningar på det som behövs göras i vår verksamhet.
Din kompetens
Vi söker dig som drivs och motiveras av att se framstegen, stora som små! Det krävs att du är trygg och erfaren i din lärarroll då vi många gånger behöver tänka om snabbt. För att trivas hos oss ska du vilja engagera dig i en liten grupp elever som alla har olika styrkor och utmaningar.
Du är legitimerad grundskollärare med behörighet att undervisa i årskurs 1-6. Du har kunskap och erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. Har du kunskaper kring olika funktionsnedsättningar är det meriterande. För den här tjänsten är det viktigt att du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Har du kunskaper inom läs och skriv inlärning är det en fördel för tjänsten.
Vi erbjuder
Kommungemensam särskild undervisningsgrupp, KSU, består av 15 grupper. Grupperna finns på grundskolor eller i nära anslutning till en kommunal skola. Varje grupp arbetar självständigt och utifrån sina förutsättningar. Eleverna arbetar utifrån grundskolans läroplan och vi utgår alla från ett gemensamt uppdrag. Uppdraget innebär att undervisa i mindre grupper där vi som lärare fokuserar på individanpassad undervisning. Vår strävan är att kunna göra en skillnad för barn och ungdomar, och med samlad kraft arbeta för ökad måluppfyllelse och lust till lärande.
Läs gärna mer om oss på: www.vasteras.se/barnochutbildningsforvaltningen.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
Innan du kan anställas genomför vi registerkontroll och du behöver visa upp ett godkänt registerutdrag från polisen.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00419". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås Kommun
(org.nr 212000-2080)
721 87 VÄSTERÅS Arbetsplats
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Sveriges lärare
Thomas Eriksson thomas.eriksson@fvsverigeslarare.se +46766975628 Jobbnummer
10009997