Lärare till särskild undervisningsgrupp på Stenbocksskolan
Ulricehamns kommun, Stenbocksskolan / Grundskollärarjobb / Ulricehamn Visa alla grundskollärarjobb i Ulricehamn
2026-03-06
Ulricehamns kommun är i en spännande tillväxtfas -vi växer men bevarar det småskaliga. Som största arbetsgivare med över 2 200 medarbetare i 100 olika yrkesroller, erbjuder vi ett meningsfullt arbetsliv där utveckling, gemenskap och samhällsnytta möts. Med Vision 2040 - "Tillsammans mot framtiden" -formar vi en innovativ och hållbar vardag, tillsammans. Hos oss gör du verklig skillnad varje dag, i en kultur som präglas av mod, engagemang och möjligheter att växa -både i yrket och som person. Är du redo att forma framtidens Ulricehamn, tillsammans med oss?
Sektor lärande arbetar för ett sammanhållet och inkluderande lärande för alla - från de yngsta till vuxna. Tillsammans skapar vi en kultur där delaktighet, trygghet och höga förväntningar står i centrum. Genom samverkan, språk och närvaro lägger vi grunden för måluppfyllelse och ett livslångt lärande.
Stenbocksskolan är ett högstadium med cirka 600 elever. Vi är uppdelade i tre arbetslag med sjuor, åttor och nior i varje lag. På skolan finns en stark elevhälsa och tydliga strukturer för stöd. Vi har ett värdegrundsarbete som tagits fram tillsammans med elevrådet som vi kallar STAR. Den ska genomsyra hela vår verksamhet. Lärarna på skolan har sina arbetsplatser i ämnesinstitutioner. Tillsammans med ämneskollegor och skolans utvecklingsgrupp planerar vi och utvärderar undervisningen. Vi söker en lärare med ett starkt engagemang för att utveckla ungdomar och som vill inspirera elever att nå sin fulla potential -både kunskapsmässigt och som individer. Hos oss blir du en del av ett engagerat ämnes- och arbetslag där tydligt ledarskap och elevens lärande i fokus är självklara utgångspunkter. Denna tjänst riktar sig mot de elever som går i kommunens särskilda undervisningsgrupp, KSU.Publiceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
Tillsammans med övrig personal i KSU ansvarar du för att eleverna får en tydlig progression i sina ämnen. Undervisningen bedrivs i tre årskurser i samma klassrum, och elevernas kunskapsnivåer varierar, ibland mer än årskurstillhörigheten indikerar. Det ställer krav på flexibilitet och förmåga att anpassa undervisningen utifrån varje elevs förutsättningar.
Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen i svenska och engelska. I nära samarbete med arbetslaget arbetar du för att stötta de elever som är inskrivna i KSU, både kunskapsmässigt och socialt.Elevens kunskapsutveckling, individuella progression och känslan av att tillhöra ett meningsfullt undervisningssammanhang är alla lika viktiga delar i uppdraget.Kvalifikationer
Att undervisa på högstadiet innebär att möta elever i en period av stor utveckling. Därför söker vi dig som med empati, tydlighet och struktur kan möta varje elev där hen befinner sig. Du har förmåga att snabbt skapa trygghet och bygga förtroendefulla relationer, särskilt med elever men även med kollegor. Du kan etablera en stabil grund i en mindre undervisningsmiljö och bidra till att eleven tar med sig den tryggheten tillbaka till ordinarie klassrum. Har du konkreta exempel från ditt arbetsliv där du framgångsrikt byggt relationer eller skapat trygghet i utmanande situationer ser vi gärna att du lyfter fram dem i din ansökan.Kvalifikationer
* Lärarlegitimation med behörighet att undervisa i svenska och engelska för årskurs 7-9.
* Erfarenhet av arbete i skola.
* God kunskap om hur individer lär på olika sätt.
Meriterande
* Ytterligare utbildningar eller kurser med inriktning mot arbete med barn och unga, exempelvis via Specialpedagogiska skolmyndigheten.
* Erfarenhet av arbete i särskild undervisningsgrupp på högstadienivå.
* Erfarenhet av arbete med social tjänstehund, alternativt att du är utbildad och har en social tjänstehund.
Vi värdesätter att du har en personlig och yrkesmässig mognad som gör att du står stabilt i din roll. Du är lugn och stabil även i stressade situationer och bidrar till att skapa ett tryggt och förutsägbart sammanhang för både elever och kollegor. Du är tydlig i ditt ledarskap samtidigt som du aktivt arbetar med att bygga bärande och lärande relationer. Du har också förmåga att stötta kollegor i arbetet med att utveckla goda relationer med de elever ni gemensamt ansvarar för. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet i urvalsprocessen.
ÖVRIGT
Vi ser gärna att du bifogar examensbevis och legitimation i din ansökan.
Krav på registerutdrag vid erbjudande av anställning enligt skollagen (2010:800, kap 2 §§ 31-33).
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Vänligen observera att enligt offentlighetsprincipen är ansökningshandlingar allmänna offentliga handlingar som lämnas ut på begäran. Om du som sökande omfattas av sekretess ombeds du ta kontakt med kontaktpersonen för annonsen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C309970". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ulricehamns kommun
(org.nr 212000-1579), https://www.ulricehamn.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/vision-2040 Arbetsplats
Ulricehamns kommun, Stenbocksskolan Kontakt
rektor
Daniel Rundgren 0321-59 53 66 Jobbnummer
