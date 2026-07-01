Lärare till särskild undervisningsgrupp åk. 7 - 9
Surahammars kommun, Barn och bildning / Grundskollärarjobb / Surahammar Visa alla grundskollärarjobb i Surahammar
2026-07-01
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Surahammars kommun är en kommun i förändring. Här har vi närhet till både landsbygd och storstad. Här finns drivkraften att växa, förändras och utvecklas. Det är därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du en del av en prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande och alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Vår pedagogiska verksamhet finns i våra tre tätorter Ramnäs, Virsbo och Surahammar.
Den omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem och fritidsgård.
Hos oss får du möjlighet att vara med och bygga upp en verksamhet där varje elev räknas. Vi söker dig som vill göra verklig skillnad och skapa struktur, trygghet och framtidstro för elever i behov av särskilt stöd.
Här blir du en del av ett engagerat team där relationer, samarbete och ett tydligt pedagogiskt ledarskap utgör grunden för framgång. Tillsammans skapar vi en lugn, förutsägbar och välorganiserad lärmiljö där elever ges förutsättningar att lyckas, utvecklas och nå sina mål.
Verksamheten präglas av ett inkluderande förhållningssätt, god struktur och tydliga förväntningar. Hög flexibilitet i arbetet och samverkan med kollegor, elevhälsa, vårdnadshavare och andra aktörer är centrala delar i arbetet för att skapa förutsättningar för lärande, hälsa och välmående.
Målet är att eleverna ska utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar och nå behörighet till nationellt gymnasieprogram. Tillsammans arbetar vi för att skapa de bästa förutsättningarna för individen, gruppen och organisationen där skolutveckling och kollegialt lärande är naturliga delar av uppdraget.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Som lärare i den särskilda undervisningsgruppen ansvarar du för mentorskap och undervisning i mindre elevgrupper.
Du planerar, genomför och följer upp undervisningen med utgångspunkt i elevernas individuella behov och förutsättningar, samtidigt som du håller en tydlig riktning mot kunskapsmålen.
Genom ett formativt och relationsskapande arbetssätt med höga förväntningar skapar du delaktighet och leder elevernas lärande framåt.
Du utövar ett tydligt och tryggt pedagogiskt ledarskap i klassrummet där struktur, studiero och förutsägbarhet är centrala delar. Undervisningen anpassas genom varierade arbetssätt och stödstrukturer för att skapa motivation och göra lärandet tillgängligt för alla elever.
I uppdraget ingår det även att:
• vara mentor och stödja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling
• dokumentera, följa upp och analysera elevernas utveckling
• samverka med vårdnadshavare, elevhälsa och ämneslärare
• samarbeta tätt med kollegor inom enheten och bidra till verksamhetens utveckling
• säkerställa att undervisning och arbetssätt vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhetKvalifikationer
Vi söker dig som:
• är legitimerad lärare, gärna med behörighet för årskurs 79
• har erfarenhet av undervisning och ett starkt engagemang för elevers lärande och hälsa
• har förmåga att differentiera och anpassa undervisningen till elevers olika behov
• har ett tydligt och tryggt ledarskap i klassrummet
• har god samarbetsförmåga och erfarenhet av att arbeta i team kring elever
• har förmåga att skapa goda relationer och motivera elever i behov av särskilt stöd
Det är meriterande om du:
• har behörighet i svenska för årskurs 79
• har erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd
• har kunskap om eller erfarenhet av specialpedagogik, tydliggörande pedagogik och NPF
• har erfarenhet av arbete i mindre undervisningsgrupper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som:
• är trygg, stabil och uthållig i din yrkesroll
• är strukturerad och självgående med god förmåga att driva ditt arbete framåt
• har god samarbetsförmåga och arbetar lösningsfokuserat tillsammans med andra
• har helhetssyn och bidrar till verksamhetens utveckling
• har god analytisk förmåga och kan hantera komplexa elevsituationer
• skapar förtroendefulla relationer och möter elever med ett professionellt förhållningssätt
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-06 Rekrytering sker löpande och tillsättning av tjänsterna kan komma att ske innan ansökningstiden går ut.
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister och från misstankeregistret som inte är mer än 6 månader gammalt.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/375". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Surahammars Kommun
(org.nr 212000-2031)
Box 203 (visa karta
)
735 23 SURAHAMMAR Arbetsplats
Surahammars kommun, Barn och bildning Kontakt
Rektor
Madelene Anderot madelene.anderot@surahammar.se 0220-39122 Jobbnummer
9987158