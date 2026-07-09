Lärare till särskild undervisningsgrupp
Avesta kommun, Domarhagen / Grundskollärarjobb / Avesta Visa alla grundskollärarjobb i Avesta
2026-07-09
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Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid – vill du vara med?
Domarhagsskolan är en 7-9-skola i centrala Avesta kommun. Vi ligger vägg i vägg med Karlfeldtgymnasiet och delar vissa lokaler med dem. Vi har i nuläget 320 elever på skolan. Vi har en särskild undervisningsgrupp och Anpassad Grundskola 7-9 samt en högstadiedel med fyra paralleller. Till hösten startar vi också upp kommunens akutskola.
Personalen på skolan är engagerad och arbetar i enlighet med den gemensamt framtagna spelplanen. Där är professionalitet, respekt och mod tre nyckelord. Begreppet #aktivtsnäll leder oss i vårt målinriktade och främjande arbete för trygghet och studiero. Utifrån detta har vi också valt att vara en mobilfri skola.
Har vi väckt din nyfikenhet? Är du en engagerad lärare som vill vara med och utvecklas på vår arbetsplats? Då är du välkommen att söka till oss!
1 plats(er).
På Domarhagsskolan finns en särskild undervisningsgrupp och nu söker vi en lärare till den. Du ska vara trygg, tydlig och relationsskapande. Du kommer att arbeta med elever i behov av särskilt stöd i en miljö där fokus ligger på trygghet, studiero och kunskapsutveckling.
Eftersom en särskild undervisningsgrupp innebär en anpassad miljö med elever med stora utmaningar, behöver du som lärare lägga stor vikt vid både trygghet och struktur och ha en personlig mognad. Rollen innebär att undervisa och stötta elever på olika sätt och här blir det ofta så att du behöver tänka lite utanför boxen för att nå alla individer. Som undervisande lärare på särskild undervisningsgrupp har du ansvar för dokumentation och har också mycket kontakter med elever. Fokus ligger alltid på att ge eleverna en lugn studieplats, upprätthålla deras kunskapsutveckling och förbereda dem för vidare studier.
Du kommer att arbeta i team med annan personal. I tjänsten ingår undervisning främst i matematik och NO, men även i svenska. Eftersom vi tror på skolan som en enhet har du också undervisning i matematik i en högstadieklass på skolan.
Du ska ha legitimation i ovan angivna ämnen och du behöver ha en mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift. Du behöver vid intervjutillfället kunna uppvisa godkänt registerutdrag för arbete inom skola. Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande uppdrag samt att du har kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och traumaanpassad pedagogik. För att tjänsten ska kunna vara en tillsvidaretjänst behöver du vara legitimerad lärare.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-10 Eller enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336037/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avesta Kommun
(org.nr 212000-2262)
774 81 AVESTA Arbetsplats
Avesta kommun, Domarhagen Kontakt
Rektor
Monica Anderstedt monica.anderstedt@avesta.se +46226645294 Jobbnummer
9998740