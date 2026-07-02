Lärare till Rydskolan, sv/sva samt biblioteksansvar
Skövde kommun, Avdelning grundskola / Grundskollärarjobb / Skövde Visa alla grundskollärarjobb i Skövde
2026-07-02
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I rollen blir du en del av Sektor barn och utbildning. Hos oss står barnens och ungdomarnas utveckling i fokus. Vi arbetar med utbildning från förskola till gymnasieskola och vi strävar efter en pedagogisk helhetssyn från 1 till 20 år. Du ser digitala verktyg som en naturlig del i av din arbetsvardag. Vi är säkra på att du nyttjar digitaliseringen för att tillgängliggöra undervisningen och att du är nyfiken på hur detta kan gagna barns och elevers lärande. Du har tillgång till digitala verktyg i undervisningen och har ett nära samarbete i ett kollegialt lärande.
Rydskolan består av grundskola och anpassad grundskola samt en mottagnings- och modersmålsenhet. Skolan har fina och ändamålsenliga lokaler och flera klassrum har fått sig en uppfräschning/blivit större och vi har utrustat klassrummen med bildkameror och ljudutjämningssystem. På mellanstadiet har eleverna varsin dator och på lågstadiet har eleverna tillgång till Ipads. Under 2026/2027 görs stora satsningar på lärmiljöerna i skolan där all personal ska vara involverad i arbetet att utveckla lärmiljön för eleverna.
Skolledningen på Rydskolans grundskola består av en rektor och en biträdande rektor. Fem förstelärare utgör skolans ledningsgrupp och prioriterade utvecklingsområden är läsförståelse i alla ämnen och matematik. Alla lärare på skolan som undervisar i matematik kommer delta i den kommungemensamma satsningen "Att skapa tänkande klassrum i matematik" tillsammans med NCM under kommande läsår. Vi har en implementerad drifts- och utvecklingsorganisation som tar hand om de utmaningar som vi ställs inför i det operativa och strategiska arbetet. Rydskolan har ett starkt och kompetent elevhälsoteam bestående av kurator, skolsköterska, specialpedagog och speciallärare, psykolog och logoped samt skolledning. Om du väljer att arbeta på Rydskolan möts du av en driven och närvarande skolledning, ett starkt elevhälsoteam och en personalgrupp som har som motto att alltid hjälpa varandra. Grundskolan består av 55 personal och 370 elever.
Varmt välkommen att bli en av oss!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-02Arbetsuppgifter
Du ingår i ett arbetslag med lärare F-3 samt ha ansvar för skolbiblioteket. Du blir en viktig kugge i Rydskolans viktiga satsning på läsförståelse i alla ämnen och att öka läslusten hos våra elever. Tjänsten innebär ansvar för samarbetet med filialbiblioteket som finns under samma tak som skolan, för utlåning av böcker till våra elever samt undervisning i klass som en extra lärare i främst sv/sva men gärna också i matematik.
Hos oss får du förutom väldigt fina kollegor löpande kompetensutveckling inom ovan nämnda område. På Rydskolan finns ett starkt elevhälsoteam och vi har ett särskilt fokus på tidiga insatser. Du kommer att få stöd av specialpedagog och speciallärare i ditt arbete med eleverna. Vi har nybyggda, fina och stora klassrum med tillhörande grupprum och vi satsar på att löpande köpa in läromedel och pedagogiskt material.Kvalifikationer
Vi söker legitimerad lärare 1-7 sv/sva samt gärna matematik med god förmåga att skapa tillitsfulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är en mycket tydlig ledare med förmåga att anpassa undervisningen för att nå alla elever.
Meriterande är också att ha arbetat med eller ansvarat för skolbibliotekarieuppgifter.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-10 .
För att börja arbeta inom förskola, skola fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, krävs att du visar ett utdrag ur belastningsregistret. Utdraget är giltigt i ett år och beställs hos Rikspolisstyrelsen www.polisen.se.
Den som inte visat utdrag ur belastningsregistret får inte anställas, anlitas eller tas emot i verksamheten enligt gällande lagkrav.
I Skövde kommun jobbar vi med allt från omsorg, stöd och utbildning till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Hos oss finns hundratals yrken och 5500 medarbetare.
Jämställda, jämlika och inkluderande verksamheter är en självklarhet för oss.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår.
Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder kompetensutveckling, förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt, vi har plats för fler.
I Skövde kommun har vi individuell och differentierad lönesättning. Information om löneintervall för befattningar:https://www.skovde.se/jobba-hos-oss/skovde-kommun-som-arbetsgivare/lon-och-lonesattning/
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335417". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skövde Kommun
(org.nr 212000-1710)
Fredsgatan 4 (visa karta
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541 83 SKÖVDE Arbetsplats
Skövde kommun, Avdelning grundskola Kontakt
Rektor
Anna Lagerin 0500-49 88 02 Jobbnummer
9990257