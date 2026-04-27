Lärare till Rösegårdsskolan särskild undervisningsgrupp
Västerås kommun / Grundskollärarjobb / Västerås Visa alla grundskollärarjobb i Västerås
2026-04-27
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerås kommun i Västerås
, Örebro
eller i hela Sverige
er).
Är du en engagerad och nyfiken lärare som är redo för nya utmaningar? Vi på Rösegårdsskolan söker dig som vill utvecklas tillsammans med oss!
Vi söker en engagerad och trygg lärare i F-3 till vår särskilda undervisningsgrupp där elever med autism får undervisning i en liten och anpassad lärmiljö.
I gruppen arbetar du med ett fåtal elever som behöver tydlig struktur, förutsägbarhet och individuellt stöd för att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. Undervisningen utgår från elevernas styrkor och behov, och du använder visuellt stöd, tydliga rutiner och ett lågaffektivt bemötande för att skapa trygghet och arbetsro.
Som lärare ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen, i nära samarbete med elevassistenter och elevhälsoteam. Du har en central roll i att bygga relationer, skapa begriplighet och anpassa lärsituationen så att varje elev får möjlighet att lyckas. Arbetet innebär också regelbunden kontakt med vårdnadshavare och samverkan med externa aktörer.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i årskurs F-3. Du har tidigare kunskap och erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd och har goda kunskaper i svenska både tal och skrift. Har du erfarenhet av arbete med elever i särskild undervisningsgrupp och NPF-pedagogik är det en fördel för tjänsten.
Som person är du lugn och trygg och trivs med att jobba såväl självständigt som i team. Du har lätt för att skapa goda relationer till kollegor, elever och vårdnadshavare samt planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
Vi erbjuder
Hos oss på Rösegårdsskolan möter du engagerade kollegor och cirka 300 elever från förskoleklass till årskurs 6, som varje dag lär med lust och glädje. Vi har ett nära samarbete mellan skola och fritidshem, vilket skapar en helhetssyn på barnens utveckling. Som en del av vårt team får du möjlighet att växa i din yrkesroll, bidra till en positiv skolmiljö och vara en viktig del av en skola där engagemang och trivsel går hand i hand.
Hos oss får du arbeta i en verksamhet med hög personaltäthet, nära stöd från elevhälsan och goda möjligheter till kompetensutveckling inom autismvänliga arbetssätt.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00245". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080)
721 87 VÄSTERÅS Arbetsplats
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rekryterande chef
Maria Ruth Maria.Ruth@vasteras.se 021-391224 Jobbnummer
9878593