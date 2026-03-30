Lärare till Polhemsgymnasiet
2026-03-30
Publiceringsdatum2026-03-30
Polhemsgymnasiet är vackert beläget på Lindholmen, ett livligt och kunskapsintensivt centrum.
Vi är stolta över vårt välutvecklade samarbete med grannar som Chalmers, IT-universitetet och lokala företag, vilket ger våra elever unika möjligheter till inspiration, nätverkande och inblick i kvalificerade yrken. Skolan har fyra högskoleförberedande program samt IMA-programmet, ca 1700 elever och 130 anställda.Dina arbetsuppgifter
I rollen som lärare hos oss kommer din huvuduppgift att vara att undervisa på gymnasienivå. Du förväntas stötta och stimulera eleverna att ta eget ansvar för sin kunskapsutveckling. Vidare ingår mentorskap som en viktig del av ditt uppdrag.
Du arbetar aktivt med utgångspunkt i utbildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete för att utveckla skolan. Samarbete är centralt, och du kommer att ingå i såväl program- som ämnesarbetslag där du deltar och aktivt bidrar till det kollegiala lärandet. I samarbete med skolledning och kollegor bidrar du till att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för att skolans elever ska trivas, utvecklas och nå sina mål.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad och behörig lärare på gymnasienivå i minst två av följande ämnen; fysik, engelska, konstruktion, mental träning/hälsa och välbefinnande, matematik, sociologi, svenska, CAD, samhällskunskap, historia, spanska, italienska, religion, tyska och/eller teknik.
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av läraryrket. Du har en god digital kompetens och använder digitala verktyg - inklusive AI-baserade - på ett medvetet och ansvarsfullt sätt för att stärka undervisningen och elevernas lärande.
Som lärare hos oss planerar och genomför du en undervisning som präglas av tydlighet, struktur och variation. Du gör målen begripliga för eleverna och visar vägen framåt i deras lärande. Genom en tydlig lektionsstruktur skapar du studiero och förutsägbarhet, vilket ger eleverna goda förutsättningar att lyckas.
Du varierar din undervisning och använder arbetssätt som aktiverar eleverna i lärandet. Eleverna görs delaktiga genom att få tänka, resonera, pröva och visa sina kunskaper på olika sätt.
Din undervisning vilar på höga och positiva förväntningar på alla elever. Du bygger goda relationer i klassrummet och kommunicerar dina förväntningar på ett sätt som stärker elevernas motivation och tilltro till sin egen förmåga.
Du anpassar undervisningen så att den blir tillgänglig för alla elever och har förmåga att möta olika behov, både inom ramen för undervisningen och genom individuella anpassningar.
Du ingår i program- och ämneslag där samarbete och kollegialt lärande är centralt. Du bidrar aktivt till att utveckla undervisningen och skolans verksamhet utifrån läroplanens mål och genom systematiskt kvalitetsarbete
Antal tjänster, innehåll samt ämneskombinationer kan komma att ändras utifrån fattade beslut.
Tjänsterna är både tillsvidare och tidsbegränsade.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag.Om företaget
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning samt studie- och yrkesvägledning.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång. Ersättning
Ferieanställd Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1432". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Sarah Males, Rektor EK sarah.males@educ.goteborg.se 0703-886069 Jobbnummer
9825850