Lärare till Oxhagsskolan 4-6 ma/no
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Kalmar Visa alla grundskollärarjobb i Kalmar
2025-09-19
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen i Kalmar
Välkommen till Oxhagsskolan. En F-6 skola i centrala Kalmar.
Vi startade upp vår verksamhet aug 24 och är inne på vårt andra läsår tillsammans. Vi är i dagsläget en liten skola med ett nära samarbete.VI växer underifrån och behöver nu en ny kollega. Det som präglar oss är viljan att alla elever hos oss ska få chansen att nå så långt som de har möjlighet till.
Utbildningsförvaltningens verksamheter har utvecklats starkt under de senaste tio åren, med ökande resultat för eleverna, höga värden när det gäller nöjdhet och trygghet, och inte minst en av Sveriges högsta lärarbehörigheter. Vi vill fånga alla barns och elevers lust att lära samt uppmuntra varje individ att vilja utvecklas.
Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
Du ansvarar tillsammans med ledning, personal och vårdnadshavare för att elever får: trygghet, kunskaper och färdigheter av god kvalitet samt når målen enligt läroplanen. Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera utbildningen i enlighet med styrdokumenten. Du dokumenterar och bedömer varje elevs måluppfyllelse och följer pedagogisk forskning och bedriver pedagogiskt utvecklingsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad lärare i matematik och no för årkurs 4-6. Vi vill att du är trygg i din ledarroll och att du kan skapa trygga lärmiljöer. Tydlighet och struktur i kombination med omtanke kännetecknar ditt ledarskap. Du har mycket god förmåga att samarbeta med kollegor och vårdnadshavare.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278655". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar kommun
(org.nr 212000-0746) Arbetsplats
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Åsa Bjärklid asa.bjarklid@kalmar.se 0103526241 Jobbnummer
9516376