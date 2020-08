Lärare till Nya Raketskolans fritidshem förskoleklass - Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen - Förskollärarjobb i Kiruna

Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen / Förskollärarjobb / Kiruna2020-08-25I Kiruna kan du uppleva allt från storslagen fjällvärld till ett spännande kulturliv, från midnattssol till norrsken, från snöfyllda vintrar till ljusfyllda somrar. Kiruna kommun är Sveriges nordligaste stad som vi nu flyttar på. Kiruna befinner sig därmed i ett spännande läge och framtidstron är stor.Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi söker dig som vill vara med och bidra till att Kiruna kommuns verksamheter håller en hög kvalitet med invånarna i fokus. Vi är varandras arbetsmiljö och vi strävar efter ett klimat som präglas av vår värdegrund RASK där respekt, ansvar och samverkan i Kiruna kommun är ledorden.Kiruna kommun har totalt 12 grundskolor, varav sju F-9 skolor och fem F-6 skolor, geografiskt utspridda över kommunen. Grundskolan har till uppgift att ge eleverna kunskaper och värden samt utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Vi förbereder våra elever för aktiva livsval i framtiden.Nu söker vi lärare till Nya raketskolans fritidshem förskoleklass2020-08-25Som lärare i fritidshem arbetar du för att barn ska ha en meningsfull och lärorik fritid före, under och efter skolan. Elevernas behov, utveckling och lärande står i fokus. Du arbetar med att uppmuntra barnen till egna initiativ, men ordnar också olika aktiviteter inom- och utomhus. Personalen på fritidshemmet ansvarar för fritidshemmet, bedriver rast verksamhet och arbetar tillsammans med lärarna för att eleverna ska nå sina mål.Vi söker dig som har en lärarlegitimation med inriktning fritidshem. Du är engagerad och intresserad av skolans utveckling och väl förtrogen med läroplanen. Du planerar, genomför och följer upp verksamheten genom att reflektera och dokumentera. Du känner lust och glädje i arbete med eleverna, Du ser kollegialt lärande som en förutsättning för elevers utveckling och att du ser fram emot att arbeta tillsammans i team, mot gemensamma mål och fokus på eleverna. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, är nyfiken och initiativrik. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.För att få arbeta inom en pedagogisk verksamhet måste vi ha ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Beställ ett direkt i samband med att du lämnar in din ansökan då handläggningstiden hos Polisen är ca 2 veckor. Blanketten för att söka utdraget ur belastningsregister hittar du via polisen.seVi vill att du bifogar examensbevis och legitimation till din ansökan samt övriga intyg och betyg.ÖVRIGTRekrytering kommer att ske fortlöpande.För att arbeta hos oss ska du dela Kiruna kommuns gemensamma värdegrund där respekt, ansvar och samverkan är ledorden.Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.Vi har många olika förmåner så som fri-friskvård där du som medarbetare kan träna kostnadsfritt på olika träningsanläggningar, vi har stugor i fjällen som du kan hyra, vi erbjuder möjlighet att löneväxla till lediga dagar.Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk.Kiruna kommun har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-09-08Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen5332935