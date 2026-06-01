Lärare till Noltorpsskolan F-3
Alingsås kommun, BoU Nordväst / Grundskollärarjobb / Alingsås Visa alla grundskollärarjobb i Alingsås
2026-06-01
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alingsås kommun, BoU Nordväst i Alingsås
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola och anpassad grundskola åk F-9. Sammanlagt är vi ca 1100 personer som arbetar med att ge en god verksamhet för våra barn och elever idag och förbereda dem för framtiden. Som personal i vår förvaltning skapar du tillsammans med oss förutsättningar för barns och elevers lust att lära och möjlighet att lyckas.
Noltorpsskolan är en F–6-skola i Alingsås med tre paralleller, där trygghet, gemenskap och lärande står i centrum. Skolan erbjuder en inspirerande och inkluderande miljö där eleverna får möjlighet att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. Med engagerade pedagoger, moderna lokaler och ett starkt fokus på elevens bästa skapas en vardag präglad av nyfikenhet, omtanke och framtidstro. Noltorpsskolan arbetar aktivt för att varje elev ska känna sig sedd, delaktig och motiverad att nå sin fulla potential. Nu söker vi en lärare i förskoleklass och åk 1-3 där vi ser behörighet i SO och NO för åk 3 meriterande. Vi ser också positivt på om du har erfarenhet av arbete i fritidshem. Detta är ett vikariat ett år där du får möjligheten att stötta i flera olika klasser.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig bland annat:
• Kompetensutveckling inom professionsprogrammet
• Föräldrapenningtillägg
• Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
• Cykelförmån
Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-01Arbetsuppgifter
Tillsammans med dina kollegor kommer du att ansvara för undervisningen i delar av ämnen i en klass och i fritidshem. Vi ser att du är trygg i att planera och följa upp undervisningen och är flexibel då denna tjänst kommer innebära att du kan samverka med andra lärare.
I denna tjänst kommer du att vara placerad i åk f-3 där fokus ligger på att skapa en trygg, stimulerande och lärorik start för eleverna i deras skolgång. I uppdraget ingår undervisning i flera olika ämnen så vi ser gärna att du har en bred behörighet i F-3.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• är utbildad och legitimerad lärare förskoleklass, åk 1-3
• är väl insatt i Lgr 22, formativ bedömning samt har digital kompetens
• har goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
Meriterande:
• tidigare erfarenhet av liknande uppdrag och pedagogiskt arbete
• legitimerad lärare i förskoleklass och iSO och NO i åk 3
• erfarenhet från fritidshem
För att lyckas i rollen tror vi att du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta nära både kollegor, elever och vårdnadshavare. Du är lyhörd, kommunikativ och bidrar till ett tryggt och positivt samarbete i verksamheten. Du har lätt för att skapa goda relationer med elever och anpassar ditt bemötande och din kommunikation utifrån individens behov och förutsättningar. Vi ser även att du har pedagogisk insikt och förståelse för att människor lär på olika sätt.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
För denna tjänst behöver du visa upp ett giltigt belastningsregister som du beställer via nedan länk:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt identitetskort.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås Kommun
(org.nr 212000-1553), https://www.alingsas.se/utbildning-och-barnomsorg/pedagog/
Kungsgatan 4 (visa karta
)
441 30 ALINGSÅS Arbetsplats
Alingsås kommun, BoU Nordväst Kontakt
Rektor
Sara Persson sara.persson@alingsas.se Jobbnummer
9938960