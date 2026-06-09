Lärare till mindre undervisningsgrupp - Fröviskolan 7-9
Lindesbergs kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Lindesberg Visa alla grundskollärarjobb i Lindesberg
2026-06-09
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lindesbergs kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen i Lindesberg
Fröviskolan 7–9 söker en engagerad och lösningsfokuserad lärare som vill arbeta med elever i behov av särskilt stöd i ett mindre undervisningssammanhang.
Uppdraget innebär att ansvara för en mindre elevgrupp där eleverna är i behov av hög grad av struktur, tydlighet och anpassningar för att lyckas i sin skolgång.
Som lärare i verksamheten blir du en viktig vuxen som skapar trygghet, motivation och studiero. Du arbetar nära elevhälsan, vårdnadshavare och skolledning för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att utvecklas kunskapsmässigt och socialt.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-09Arbetsuppgifter
• Planera, genomföra och följa upp undervisning i mindre grupp.
• Anpassa undervisning utifrån elevernas individuella behov och förutsättningar.
• Vara mentor och en viktig kontaktperson för eleverna.
• Delta i arbetet med kartläggningar, åtgärdsprogram och uppföljningar.
• Samverka med elevhälsoteam, vårdnadshavare och undervisande lärare.
• Arbeta för att stärka elevernas närvaro, motivation och måluppfyllelse.
• Bidra till att skapa en trygg, strukturerad och förutsägbar lärmiljö.Kvalifikationer
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är legitimerad lärare med behörighet i flera ämnen, gärna svenska och So.
• Har erfarenhet av undervisning på mellan- eller högstadiet.
• Har god kunskap om NPF och inkluderande lärmiljöer.
• Är trygg i att möta elever med komplexa behov.
• Har god förmåga att bygga relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
• Är flexibel, lösningsorienterad och arbetar strukturerat.
Det är meriterande om du har:
• Specialpedagogisk utbildning eller erfarenhet.
• Erfarenhet av arbete med anpassad studiegång.
• Erfarenhet av arbete med elever med hög skolfrånvaro.
• Erfarenhet av lågaffektivt bemötande.
Personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du vara en trygg och stabil vuxen med stort tålamod och ett genuint engagemang för elever som behöver något mer än den ordinarie undervisningen. Du ser möjligheter där andra ser hinder och tror på varje elevs förmåga att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Du kan se det lilla i det stora.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUN:A 2026/68". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindesbergs Kommun
(org.nr 212000-2015)
Stentäppsgatan 5 (visa karta
)
711 80 LINDESBERG Arbetsplats
Lindesbergs kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Samuel Klingberg samuel.klingberg@lindesberg.se 0581-83324 Jobbnummer
9954138