Lärare till mellanstadiet på Skogsängsskolan
Salems kommun / Grundskollärarjobb / Salem Visa alla grundskollärarjobb i Salem
2025-11-12
Salems kommun är en levande och trygg plats där natur och grönområden alltid är nära till hands. Här bor drygt 17 000 invånare och här har strax över 1000 företag sin verksamhet. I Salem utvecklas kommunens verksamhet i nära dialog med invånarna.
Kommunen har närmare 1000 anställda och verksamheten genomsyras av våra kärnvärden hållbarhet, trygghet och delaktighet. Vi är stolta över att våra verksamheter ofta visar mycket goda resultat. Salem är en välkomnande och inkluderande kommun där alla känner sig hemma.Arbetsplatsbeskrivning
Vill du arbeta i ett tryggt, nyfiket kollegium där undervisning av hög kvalitet står i fokus? Skogsängsskolan är en modern och mångkulturell F-9-skola i Salem med ca 530 elever. På skolan finns även centrala särskilda undervisningsgrupper (CSU) och ett nära elevhälsoarbete. Vår vision är att varje elev, utifrån sina unika förutsättningar, ska få växa, upptäcka sina styrkor och utvecklas till aktiva, kreativa och ansvarstagande samhällsmedborgare.
Det här får du hos oss
• En tydlig och varm kultur präglad av struktur, trygghet och glädje - där varje elev blir sedd och lyssnad till.
• Friluftsprofil som kompletterar undervisningen: regelbundna inslag utomhus när det stärker lärandet, gemenskapen och hälsan.
• Kollegor med höga förväntningar och ett professionellt samarbete där vi utvecklar undervisningen tillsammans - för engagemang och studieresultat.
Vem är du?
En relationsskapande lärare som kombinerar tydlig, genomtänkt undervisning med kreativa arbetssätt - främst i klassrummet och, när det passar, ute i naturen. Du vill att fler elever ska lämna oss behöriga till ett nationellt program och drivs av att skapa verkligt lärande.
Låter det som en miljö där du kan trivas och växa? Sök till Skogsängsskolan - och bli en del av vårt lag. Publiceringsdatum2025-11-12Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en lärare som ska undervisa våra två klasser i årskurs 4 i matematik, No, teknik och engelska. I tjänsten ingår även mentorsskap och ett nära samarbete med dina mentorskollegor. Kvalifikationer
• Du är legitimerad lärare med behörighet att undervisa på mellanstadiet.
• Du har ett lågaffektivt förhållningssätt, sätter elevens behov i främsta rummet och skapar tydlighet och trygghet i din undervisning.
• Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning
Tidsbegränsat till: 2026-06-16 med eventuell möjlighet till förlängning
Heltid
Tillträde: 2026-01-07
Sista ansökningsdatum: 2025-11-23
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Salems kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Det är dessutom viktigt att du fyller i din ansökan noggrant då dina meriter kommer att viktas mot andra sökande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Månadslön Friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme
Månadslön Friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
